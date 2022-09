Senat bestellt neuen Landeswahlleiter Der Berliner Senat entscheidet am Dienstag über die Neubesetzung an der Spitze der Landeswahlleitung. Die Aufgabe soll der Verwaltungswissenschaftler Stephan... dpa

Berlin -Der Berliner Senat entscheidet am Dienstag über die Neubesetzung an der Spitze der Landeswahlleitung. Die Aufgabe soll der Verwaltungswissenschaftler Stephan Bröchler übernehmen. Der 59-Jährige ist Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) in Berlin. Er war Mitglied einer vom Senat eingesetzten Expertenkommission zur Aufarbeitung der zahlreichen Pannen bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zum Bundestag im September 2021. Ob die Wahlen in Berlin ganz oder zumindest teilweise wiederholt werden müssen, ist noch offen.