Senat: Großteil der Täter von Silvester unbekannt

Polizeibeamte stehen hinter explodierendem Feuerwerk. pa/Archivbild Julius-Christian Schreiner/TNN/d

Berlin -Ein großer Teil der Täter bei den Krawallen in der Silvesternacht in Berlin ist bislang unbekannt. Von Polizei und Staatsanwaltschaft werde in großem Ausmaß gegen unbekannt ermittelt, sagte Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) am Mittwoch im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses. Das heißt, die Polizei muss noch versuchen, überhaupt Verdächtige festzustellen.