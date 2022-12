Senat kommt zu seiner nächsten Sitzung in Brüssel zusammen Der Berliner Senat kommt zu seiner Sitzung am nächsten Dienstag in Brüssel zusammen. Im Anschluss an die Sitzung sind Gespräche mit mehreren Mitgliedern der ... dpa

ARCHIV - Franziska Giffey, Regierende Bürgermeisterin von Berlin. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Berlin -Der Berliner Senat kommt zu seiner Sitzung am nächsten Dienstag in Brüssel zusammen. Im Anschluss an die Sitzung sind Gespräche mit mehreren Mitgliedern der Europäischen Kommission geplant, wie die Senatskanzlei am Freitag mitteilte. Dabei geht es zum einen um einen Austausch über Vorhaben auf EU-Ebene zur Bewältigung der aktuellen Krisen. Der Senat will den Angaben zufolge aber bei der Europäischen Kommission auch dafür werben, die Städte bei Herausforderungen wie der Unterbringung und Integration Geflüchteter und beim Erreichen der Klimaziele stärker zu unterstützen.