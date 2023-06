Senat reist zu seiner ersten Klausur in die Uckermark

Gut sechs Wochen nach dem Start der schwarz-roten Landesregierung beraten sich die Mitglieder des Berliner Senats bei einer Klausur in Brandenburg. Von Samst...

Berlin -Gut sechs Wochen nach dem Start der schwarz-roten Landesregierung beraten sich die Mitglieder des Berliner Senats bei einer Klausur in Brandenburg. Von Samstag (12.00 Uhr) bis Sonntag treffen sie sich dafür in einem Hotel bei Templin in der Uckermark. Dabei soll den Angaben nach das Sofortprogramm des Senats mit den wichtigsten Vorhaben für die nahe Zukunft im Mittelpunkt stehen.

Laut Senatskanzlei soll außerdem über das Thema Unterbringung und Integration von Geflüchteten gesprochen werden. Die Taskforce zu dem Thema, die der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) zusammen mit Sozial- und Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) leitet, hat ihre Arbeit bereits aufgenommen. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Vorbereitung auf den Doppelhaushalt 2024/2025. Den Haushaltsentwurf will der schwarz-rote Senat noch vor der Sommerpause beschließen.

An der Auftaktklausur nehmen den Angaben zufolge alle Senatsmitglieder teil. Außerdem sind der Chef der Senatskanzlei, Florian Graf, die Staatssekretärin für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung, Martina Klement, und der Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten und Internationales, Florian Hauer, mit dabei.

Der rot-grün-rote Senat war zu seiner Auftaktklausur im Januar 2022 ins brandenburgische Nauen gereist. Er hatte damals eine Reihe von Vorhaben für die ersten 100 Tage beschlossen und über Themen wie die Verbeamtung von Lehrkräften und die Beschleunigung des Wohnungsbaus beraten.