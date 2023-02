Senat streicht Corona-Isolationspflicht zum 13. Februar Von Mitte Februar an müssen Berlinerinnen und Berliner mit einer Corona-Infektion nicht mehr verpflichtend fünf Tage lang in Isolation bleiben. Der Senat bes... dpa

Berlin -Von Mitte Februar an müssen Berlinerinnen und Berliner mit einer Corona-Infektion nicht mehr verpflichtend fünf Tage lang in Isolation bleiben. Der Senat beschloss am Dienstag laut Gesundheitsverwaltung, die Corona-Verordnung, in der das geregelt ist, zum 13. Februar auslaufen zu lassen.