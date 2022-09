Senat: Strom-Blackout höchst unwahrscheinlich Es ist eine Horrorvorstellung vieler Menschen. Heizung und Strom fallen aus. Licht, Herd, Internet, Fahrstuhl und Kühlschrank funktionieren nicht mehr. Großf... dpa

Der eingeschaltete Schutzschalter einer Mehrfachsteckdose leuchtet rot. lbild Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbo

Berlin -Ein sogenannter Blackout, also ein längerer großflächiger Stromausfall, ist in Berlin nach Einschätzung des Senats sehr unwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit eines mehrere Tage oder Wochen dauernden Ausfalls sei auch in der aktuellen Energiekrise „als sehr gering einzustufen“, sagte Innen-Staatssekretär Torsten Akmann (SPD) am Montag im Innenausschuss. Bei der Aussage stütze man sich auf Experten. Im schlimmsten Fall könnten allerdings im Winter bei fehlender Erdgasversorgung auch Stromnetze an bestimmten Orten und für begrenzte Dauer abgeschaltet werden.