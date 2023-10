Senat und Polizei wollen neue Silvesterkrawalle verhindern

Berlin -Mit einem „Bündel aus Prävention und Repression“ wollen Berliner Senat und Polizei verhindern, dass es an Silvester zu ähnlich heftigen Ausschreitungen kommt wie zum Jahreswechsel 2022/2023. Das kündigten Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Dienstag nach einem dritten sogenannten Gipfel gegen Jugendgewalt an.