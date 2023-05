Senat will Flughafen Tegel länger für Flüchtlinge nutzen

Berlin -Der Berliner Senat will auf dem früheren Flughafen Tegel länger Flüchtlinge unterbringen als bisher geplant. Klar sei, dass Tegel für diese Aufgabe weiter gebraucht werde und erst einmal am Netz bleiben müsse, sagte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) am Dienstag nach der ersten Sitzung der sogenannten Taskforce des Senats zur Unterbringung und Integration von Geflüchteten. Bisher war geplant, das Ukraine-Ankunftszentrum im früheren Terminal C und Leichtbauhallen davor bis Ende des Jahres zu nutzen.

Nunmehr soll das 2024 fortgesetzt werden, Details würden nun erarbeitet, sagte Wegner. Geplant ist dazu nach seinen Worten, mehr Bildungs- und Freizeitangebote für Kinder zu schaffen. In Tegel ist derzeit Platz für 4500 Flüchtlinge. Rund 2800 Pläze sind nach Angaben von Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) belegt. 1600 Bewohner seien Kinder.