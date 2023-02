Senat will Neufassung des Bestattungsgesetzes In Berlin sollen künftig Bestattungen in weniger als 48 Stunden nach dem Tod erlaubt sein, wenn die Religion des Verstorbenen das verlangt. Der Senat hat ein... dpa

Berlin -In Berlin sollen künftig Bestattungen in weniger als 48 Stunden nach dem Tod erlaubt sein, wenn die Religion des Verstorbenen das verlangt. Der Senat hat eine Änderung des Berliner Bestattungsgesetzes mit einer Ausnahmegenehmigung befürwortet, wie die Senatsverwaltung für Justiz am Dienstag mitteilte. Das Land Berlin folge mit der Reform des Bestattungsrechts unter anderem der Bitte von jüdischen und muslimischen Gläubigen, deren Bestattungsvorschriften eine Bestattung Verstorbener innerhalb eines Tages vorsehen. Das Abgeordnetenhaus muss über die Gesetzänderung noch beschließen.