Senat will noch im Dezember Nachtragshaushalt beschließen Berlin will die Entlastungsmaßnahmen des Bundes ergänzen. Dafür sind viele zusätzliche Millionen nötig - und damit ein Nachtragshaushalt. Der soll noch in di... dpa

ARCHIV - Berlins Bürgermeister und Kultursenator Klaus Lederer (Linke) nimmt an einer Pressekonferenz teil. Carsten Koall/dpa/Archivbild

Berlin -Der rot-grün-rote Senat will möglichst schnell einen Nachtragshaushalt unter Dach und Fach bringen. Ein Beschluss über den Haushaltsentwurf ist für den 8. November geplant, wie Berlins Bürgermeister und Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Dienstag nach der Sitzung des Senats bekanntgab. Der Nachtragshaushalt selbst könne dann am 15. Dezember beschlossen werden, kündigte Lederer an - und damit möglicherweise noch vor dem Urteil des Landesverfassungsgerichtshofs zur Gültigkeit der Abgeordnetenhauswahl, das bis spätestens Ende Dezember fallen muss.