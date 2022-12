Senat zieht nach einem Jahr Rot-Grün-Rot Bilanz Der Berliner Senat zieht Bilanz. Fast genau ein Jahr ist es her, dass die rot-grün-rote Landesregierung nach den Wahlen im September und den anschließenden K... dpa

ARCHIV - Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin, im Berliner Abgeordnetenhauses. Wolfgang Kumm/dpa

Berlin -Der Berliner Senat zieht Bilanz. Fast genau ein Jahr ist es her, dass die rot-grün-rote Landesregierung nach den Wahlen im September und den anschließenden Koalitionsverhandlungen am 21. Dezember 2021 an den Start gegangen ist. Am Dienstag (Pk 13.30 Uhr) blicken die Senatsmitglieder bei ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr zurück auf das, was an den gemeinsam formulierten Zielen bereits erreicht wurde.