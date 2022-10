Senator Geisel übersteht Missbilligungsantrag im Parlament

Berlins Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel hat einen Missbilligungsantrag im Berliner Abgeordnetenhaus überstanden. In geheimer Abstimmung votierten am ...

ARCHIV - Andreas Geisel, Stadtentwicklungssenator, während eines Interviews in seinem Büro. Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild

Berlin -Berlins Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel hat einen Missbilligungsantrag im Berliner Abgeordnetenhaus überstanden. In geheimer Abstimmung votierten am Donnerstag im Parlament 124 Abgeordnete gegen einen entsprechenden Antrag der AfD, 12 stimmten dafür, es gab keine Enthaltungen.

Die AfD schreibt Geisel eine Mitverantwortung an den Wahlpannen vor einem Jahr zu. Er stand damals als Senator der für das Thema Wahlen zuständigen Innenverwaltung vor. In dem Antrag forderte die Fraktion, Geisel deswegen das Misstrauen auszusprechen, sowie seine Entlassung.

Auch die oppositionelle CDU brachte einen Antrag in das Parlament ein, in dem Geisels Entlassung gefordert wird. Darüber sollte am Nachmittag abgestimmt werden.