Senatorin: Bis zu 10.000 neue Plätze für Geflüchtete geplant

Berlin -Wegen eines starken Zulaufs an Flüchtlingen plant Berlin kurzfristig Tausende neue Unterkunftsplätze, notfalls auch in Zelten. „Wenn die Ankunftszahlen der letzten drei Wochen in dieser Dynamik weitergehen, werden wir bis zum Jahresende in Berlin 8000 bis 10.000 neue Unterkunftsplätze (...) schaffen“, kündigte Integrationssenatorin Katja Kipping am Dienstag nach einer Senatssitzung an.