Senatorin: Flüchtlingsunterbringung wird schwieriger Immer mehr Geflüchtete aus aller Welt finden ihren Weg nach Deutschland und Berlin. In der Hauptstadt wird es bei Unterkünften langsam eng. dpa

Katja Kipping, Berliner Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales. Carsten Koall/dpa/Archivbild

Berlin -Der Unterbringung von Flüchtlingen in Berlin wird nach Angaben von Integrationssenatorin Katja Kipping (Linke) immer schwieriger. Zwar seien in den vergangenen Monaten rund 6000 neue Plätze in Aufnahme- und Gemeinschaftseinrichtungen geschaffen worden und die Gesamtzahl sei mit 27.700 so hoch wie nie zuvor. Dennoch seien davon aktuell nur noch etwa 200 frei, teilte Kipping am Montag mit. „Die Situation ist enorm schwierig.“