Senatorin rechnet mit Lehrermangel für viele weitere Jahre

Berlin -Berlins Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) rechnet damit, dass an den Schulen trotz aller Bemühungen auch weiterhin Lehrer fehlen werden. „Das Problem des Lehrkräftemangels werden wir in ganz Deutschland noch viele Jahre haben“, sagte Busse, die Anfang 2023 den Vorsitz der Kultusministerkonferenz übernimmt, der Tageszeitung „taz“ (Dienstag). Sie sei aber trotzdem optimistisch. Für Berlin erwartet Busse insbesondere positive Effekte durch die Rückkehr zur Verbeamtung als letztes aller 16 Bundesländer. „Wir können ja sehen, wie viele ausgebildete Lehrkräfte jedes Jahr in andere Bundesländer gegangen sind“, sagte die Bildungssenatorin. „Ich würde sagen, 80 bis 90 Prozent von denen werden künftig bleiben.“