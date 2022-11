Senatorin will längere Verwahrzeit für Klimaaktivisten Berlins Innensenatorin Iris Spranger plädiert für die Möglichkeit einer längeren Verwahrzeit für demonstrierende Klimaaktivisten. „In Berlin darf eine Person... dpa

ARCHIV - Iris Spranger (SPD), Berliner Senatorin für Inneres, Sport und Digitalisierung. Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Berlin -Berlins Innensenatorin Iris Spranger plädiert für die Möglichkeit einer längeren Verwahrzeit für demonstrierende Klimaaktivisten. „In Berlin darf eine Person maximal 48 Stunden in polizeiliches Gewahrsam genommen werden“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag im RBB-Inforadio. Sie würde eine Verlängerung begrüßen. „Aber dafür müsste man das entsprechende Gesetz im Abgeordnetenhaus verändern.“ Eine Regelung wie in Bayern lehnte Spranger ab. „30 Tage finde ich verfassungsrechtlich bedenklich“, sagte sie.