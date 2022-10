Senatorinnen bitten Gerichte: Auf Zwangsräumungen verzichten Berlins Senatorinnen für Soziales und Justiz haben an die Gerichte appelliert, angesichts der steigenden Preise bei säumigen Mietern möglichst auf Zwangsräum... dpa

Berlin -Berlins Senatorinnen für Soziales und Justiz haben an die Gerichte appelliert, angesichts der steigenden Preise bei säumigen Mietern möglichst auf Zwangsräumungen zu verzichten. Die Berliner sollten in den aktuellen Krisen vor dem Verlust der Wohnungen geschützt werden, erklärten Katja Kipping und Lena Kreck (beide Linke) am Freitag. In einem Brief an die Gerichtspräsidenten baten die beiden darum, sensibel auf die sich abzeichnende Notsituation zu reagieren.