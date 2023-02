Seoul: Neuer Raketentest Nordkoreas Nordkorea feuert wieder Langstreckenraketen ab - der erste solche Test in diesem Jahr. Die Antwort aus Südkorea und den USA lässt nicht lange auf sich warten... dpa

Seoul -Nordkorea hat am frühen Montagmorgen (Ortszeit) erneut ballistische Raketen getestet. Nach Erkenntnissen des südkoreanischen Militärs in Seoul wurden die beiden Kurzstreckenraketen in östlicher Richtung abgefeuert, wie die Agentur Yonhap berichtete.