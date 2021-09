Die Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo haben sich seit einigen Tagen erheblich verschärft. Die serbische Armee wurde am Wochenende in Alarmbereitschaft versetzt und einige Panzer, Flugzeuge und Soldaten an die Grenze zum Kosovo verlegt. Die für die Sicherheit im Kosovo zuständige Nato-Truppe KFOR erklärte, sie beobachte die Lage genau. Der russische Botschafter in Belgrad besuchte die serbischen Einheiten, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Zuvor hatte die Regierung des Kosovo Spezialeinheiten der Polizei in den Norden des Landes verlegt. In der Region leben überwiegend Angehörige der Minderheit der ethnischen Serben. Diese sollen ein Autonomiestatut erhalten. Die Anwesenheit der Spezialpolizei in dieser Region ist nicht zulässig. Aktuell ist unklar, ob die KFOR die Polizei zum Abzug bewegt oder selbst in der Region tätig geworden ist.

Die Stationierung der Polizeieinheiten, die die Regierung in Belgrad aufgeschreckt hat, erfolgte nach der überraschenden Verordnung der Regierung in Pristina, wonach Autofahrer mit serbischem Kennzeichen verpflichtet seien, bei der Einreise in das Kosovo provisorische Kennzeichen für das Kosovo zu montieren. Hunderte ethnische Serben protestierten seither täglich gegen die Vorgabe und behinderten mit Fahrzeugen den Verkehr an den Grenzübergängen.

Für die serbische Botschafterin in Berlin, Snezana Jankovic, ist die Maßnahme eine Provokation. Sie sagte der Berliner Zeitung: „Die Anordnung zur Änderungen der Kennzeichen ist aus heiterem Himmel gekommen, ebenso der Aufmarsch der kosovarischen Spezial-Polizei in den Nordkosovo. Unser Präsident Aleksandar Vucic hat im Gespräch mit dem Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg klargemacht, dass wir erwarten, dass die Nato die serbische Minderheit im Kosovo schützt, weil ihre Sicherheit von größter Bedeutung für uns ist.“

Jankovic sagte, die serbische Regierung sei „von dieser Provokation überrascht worden“ und habe „keinerlei Interesse an einer Eskalation“. Jankovic hofft auf die aktive Vermittlung der EU im Rahmen des Brüsseler Prozesses. So werden am Mittwoch die Verhandler Serbiens und des Kosovo in Brüssel gemeinsam mit der EU zu einem Krisentreffen zusammenkommen, um die aktuelle Lage zu beraten.

Eine Erklärung könnten die für Mitte Oktober in der Kosovo-Region geplanten Regionalwahlen sein. Beobachter halten es für möglich, dass der kosovarische Premierminister Albin Kurti ein Zeichen der Stärke setzen wollte. Es wird aber auch nicht ausgeschlossen, dass externe Kräfte eine Destabilisierung der Region vorantreiben.

Jankovic hofft in dem aktuellen Konflikt auch auf die Vermittlung Deutschlands: „Deutschland ist der Partner in Europa, der sich in der Region engagiert hat wie kein anderes Land. Wir würden es sehr begrüßen, wenn Berlin Einfluss auf Pristina nehmen würde, um die Stabilität in der Region zu gewährleisten.“ Allerdings könnte der Zeitpunkt wegen der aktuell laufenden Neuaufstellung der Bundesregierung ungünstig sein. In jedem Fall erwartet Jankovic ein „deutliches Signal“ der EU: „Es kann nicht immer gesagt werden, beiden Seiten müssen Zurückhaltung üben, wenn eine Seite eindeutig Schritte gesetzt hat, die gegen alle Abkommen verstoßen. Wann immer wir eine regionale Zusammenarbeit initiieren, unterstellen uns manche in der Region, wir wollen ein Groß-Serbien. Das wollen wir nicht. Wir erwarten jedoch von unseren Partnern, dass sie mit Entschiedenheit Pläne für ein Groß-Albanien ablehnen.“

Die Sorge Belgrads im aktuellen Konflikt rührt von der Tatsache her, dass der albanische Ministerpräsident Edi Rama am Montag das Kosovo besucht und sich demonstrativ hinter die Regierung in Pristina gestellt hat. Die Reaktion Belgrads auf die Eskalation bezeichnete Rama als „theatralische Militärmanöver“. Das Kosovo sei im Streit mit Serbien „im Recht“.

Am Dienstag besuchte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das Kosovo. Sie wird am Mittwoch nach Belgrad weiterreisen, um mit Premier Vucic zu sprechen. Die Reise war schon länger geplant und umfasst auch die anderen Staaten des Westbalkan. Der Konflikt ist auch von geopolitischer Brisanz. Die USA und die Nato sind im Kosovo präsent, während Serbien neben seiner europäischen Orientierung enge Beziehungen zu Russland und China unterhält. So war Serbien zuletzt vom Westen kritisiert worden, weil Belgrad Covid-Impfstoffe aus Russland und China gekauft hatte. Jankovic sagte mit Blick auf die laufenden Beitrittsverhandlungen mit der EU: „Die Menschen in Serbien fühlen sich als Europäer. Der Beitritt zur EU bleibt unser wichtigstes außenpolitisches Ziel.“ (mit AFP)