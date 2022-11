Serie von Taten: Mutmaßlicher Holocaust-Leugner schweigt Gegen einen mutmaßlichen Holocaust-Leugner hat am Amtsgericht Berlin-Tiergarten ein Prozess wegen einer Reihe von Taten begonnen. Der 51-Jährige soll an vers... dpa

Berlin -Gegen einen mutmaßlichen Holocaust-Leugner hat am Amtsgericht Berlin-Tiergarten ein Prozess wegen einer Reihe von Taten begonnen. Der 51-Jährige soll an verschiedenen öffentlichen Orten den Holocaust in Abrede gestellt haben - teilweise durch einen Handlautsprecher. Zudem muss sich der 51-Jährige wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten bei einer Demonstration gegen die Corona-Politik sowie wegen Landfriedensbruchs, versuchter Gefangenenbefreiung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Der Verteidiger sagte zu Prozessbeginn am Dienstag, sein Mandant schweige zunächst.