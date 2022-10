Sieben Bewerbungen für Zukunftszentrum zur Einheit Sieben Orte in Ostdeutschland haben sich als Standort für das geplante Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Transformation beworben. Leipzig und Plauen i... dpa

Berlin -Sieben Orte in Ostdeutschland haben sich als Standort für das geplante Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Transformation beworben. Leipzig und Plauen in Sachsen hätten eine gemeinsame Bewerbung eingereicht, dazu kämen Frankfurt/Oder in Brandenburg, Halle in Sachsen-Anhalt sowie Eisenach, Jena, Mühlhausen und Sonneberg in Thüringen, bestätigte ein Sprecher des Ostbeauftragten Carsten Schneider am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.