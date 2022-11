Siebtklässler sollen im nächsten Schuljahr Tablets bekommen Berlins Siebtklässler sollen vom kommenden Schuljahr an mit Tablets ausgestattet werden. Das hat der Senat bei seiner Sitzung am Dienstag beschlossen, wie Bi... dpa

ARCHIV - Ein Kind erledigt Schulaufgaben auf einem Tablet. Uli Deck/dpa/dpa-tmn/Symbolbild

Berlin -Berlins Siebtklässler sollen vom kommenden Schuljahr an mit Tablets ausgestattet werden. Das hat der Senat bei seiner Sitzung am Dienstag beschlossen, wie Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) anschließend bekanntgab. Die Geräte sollen im Schuljahr 2023/24 an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben werden.