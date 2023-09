Hubert Aiwanger steht weiter unter Druck. Der Chef der Freien Wähler in Bayern und stellvertretender Regierungschef im Freistaat hat sich zwar in der Affäre um ein altes antisemitisches Flugblatt entschuldigt – aber reicht das aus?

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird über den Verbleib Aiwangers in seinem Kabinett entscheiden. Söder erhöhte am Freitag den zeitlichen Druck auf Aiwanger, den an ihn übermittelten Fragebogen schnellstmöglich zu beantworten. „Für mich ist wichtig, dass die 25 Fragen jetzt umfassend und glaubwürdig beantwortet werden, und zwar zeitnah“, sagte Söder. Zeitnah heiße „am besten noch heute, im Laufe des Tages“.

Jetzt hat Aiwanger unvermutete Unterstützung erhalten: Sigmar Gabriel, früherer SPD-Chef und Bundesaußenminister, sieht durch den Umgang mit der Affäre die „ganzen Aussteigerprogramme“ in Frage gestellt. „Warum sollen junge Neonazis aus der rechtsextremistischen Szene aussteigen, wenn sie am Beispiel Hubert Aiwanger erleben, dass man auch 35 Jahre später noch für den Wahnsinn der eigenen Jugend öffentlich gebrandmarkt wird?“, fragt Gabriel via Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter.

Als einer der ersten reagierte Volker Beck auf Gabriel. Wie viele andere Kommentatoren auch fragt der Grünen-Politiker danach, ob Aiwanger jemals in einem Aussteigerprogramm war. Dann könne er über „seinen Ausstieg“ reden und dafür Respekt erwarten. Wohlgemerkt behauptet Gabriel in seinem Tweet nicht, dass Aiwanger in einem solchen Programm gewesen sei.

Nach Meinung von Becks Parteifreund Jürgen Trittin kann Aiwanger keine Nachsicht „mit der ‚Jugendsünde‘ des 17-jährigen Hubert erwarten“. Das sei nur möglich, wenn er nicht mehr „jede ernsthafte Auseinandersetzung über Inhalt und Wirkung des antisemitischen Flugblatts vermeidet“, schreibt der Bundestagsabgeordnete und frühere Bundesumweltminister.