Berlin - Silvana Koch-Mehrin war bis 2013 eine hoch gehandelte FDP-Politikerin, dann legte sie im Zusammenhang mit einem Plagiatsskandal alle Ämter nieder. Danach gründete sie Women Political Leaders (WPL), ein weltweites Netzwerk von Frauen in politischen Führungspositionen. Die Ziele der Stiftung, deren Präsidentin sie ist, sind sowohl die Anzahl als auch den Einfluss von Frauen in der Politik zu erhöhen. In Deutschland gebe es noch einigen Verbesserungsbedarf, sagt sie.