Silvester-Ausschreitungen: Polizei richtet Hinweisportal ein Von einem anonymen Hinweisportal erhofft sich die Berliner Polizei weitere Erkenntnisse zu den Ausschreitungen an Silvester. Sie bat Zeugen, die Fotos oder V... dpa

Berlin -Von einem anonymen Hinweisportal erhofft sich die Berliner Polizei weitere Erkenntnisse zu den Ausschreitungen an Silvester. Sie bat Zeugen, die Fotos oder Videos gemacht haben, diese in dem Portal hochzuladen. Insbesondere seien Aufnahmen von Angriffen auf Einsatz- und Rettungskräfte von Interesse, um die Straftaten aufklären zu können, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie bat um Informationen zu Aufnahmeort und -zeit.