Silvester-Debatte spaltet auch das Abgeordnetenhaus

ARCHIV - Vasili Franco (Bündnis 90/Die Grünen), Abgeordneter, spricht in der Plenarsitzung. Annette Riedl/dpa/Archiv

Berlin -Die einen warfen dem rot-grün-roten Senat vor, an den Silvester-Krawallen eine Mitschuld zu tragen, die anderen hielten der CDU Rassismus vor - im Abgeordnetenhaus in Berlin ist es am Donnerstag bei der Debatte über die Angriffe auf Polizei und Feuerwehr zum Teil emotional und etwas lauter geworden. „Wir brauchen weder Rechtspopulisten noch Stammtischparolen“, sagte der Innenpolitik-Experte der SPD, Tom Schreiber. Ausdrücklich erwähnte er in diesem Zusammenhang den Fragenkatalog der CDU an den Innenausschuss, in dem die Partei auch nach Vornamen von Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit gefragt hatte.