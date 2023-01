Silvesternacht: Polizei schließt Hinweisportal zu Vorfällen Die Berliner Polizei hat das Hinweisportal zu den Vorfällen in der Silvesternacht geschlossen. „Nach mehr als 200 Hinweisen, die fortlaufend ausgewertet werd... dpa

ARCHIV - Der Nummer des Polizeinotrufs 110 steht auf der Scheibe eines Polizeifahrzeugs. Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Berlin -Die Berliner Polizei hat das Hinweisportal zu den Vorfällen in der Silvesternacht geschlossen. „Nach mehr als 200 Hinweisen, die fortlaufend ausgewertet werden, ist das Hinweisportal nun geschlossen“, teilte sie am Dienstag mit. Zeuginnen und Zeugen könnten sich aber weiterhin an die Internetwache wenden.