Berlin - Martin Sonneborn ist sauer, auch noch am Sonntag, eine Woche nach den Wahlen. „Nach all dem, was jetzt herauskommt, glaube ich, dass nicht nur ein paar PARTEI-Stimmen nicht gezählt wurden, sondern auch mandatsrelevante Fehler passiert sind“, sagt der Chef und Gründer der Satirepartei „Die PARTEI“. „Dann aber muss die Berlin-Wahl komplett wiederholt werden“, fordert Sonneborn, der ähnlich wie die Freien Wähler angekündigt hatte, eine Wahlprüfungsbeschwerde vorzubereiten.

Es sind Stimmen mit Seltenheitswert: Zwar herrscht in Bevölkerung, Medien und Politik große Bestürzung über die Zustände in den Wahllokalen vor einer Woche. Unter anderem fehlten Wahlzettel, Ergebnisse wurden geschätzt oder offenbar falsch übertragen, Menschen mussten bis nach 18 Uhr auf ihre Stimmabgabe warten oder kamen gar nicht dazu. Doch mit Forderungen nach Neuwahlen halten sich viele Parteien zurück. Warum eigentlich? Und wie geht es nun weiter in den kommenden Wochen?



Bei Satiriker Sonneborn ist die Empörung offenbar echt. Nicht nur, weil die PARTEI in einem Wahllokal mit null Stimmen gezählt wurde, in dem mindestens ein PARTEI-Kandidat abstimmte und laut eigenen Angaben natürlich sich selbst wählte. Er rege sich auf, „eben weil sich sonst niemand aufregt“, sagt Sonneborn, der findet, die großen Oppositionsparteien vernachlässigten da ihre Rolle. „Und die Gesellschaft ist offensichtlich schon zu abgestumpft.“ Der PARTEI werde oft vorgeworfen, sie schädige die Demokratie. „Schädigen nicht eher die Parteien, die ein derartiges Wahldebakel einfach aussitzen und durchwinken wollen?“, fragt Sonneborn. Tun die Parteien dies wirklich?



Wer sich umhört, stellt fest, dass viele Parteien noch damit beschäftigt sind, sich entweder von den Wahlen zu erholen oder neu zu ordnen. Gleichzeitig warten sie ab, bis belastbare Ergebnisse vorliegen. „Es darf nicht der Eindruck entstehen, die Politik würde das aussitzen“, sagt Sebastian Schlüsselburg, rechtspolitischer Sprecher der Linke-Fraktion im Abgeordnetenhaus. „Jetzt ist aber erst einmal die Stunde der Bezirks- und Landeswahlausschüsse, für Kontrolle und Korrekturen“, sagt Schlüsselburg. Einige Wahlkreise würden neu ausgezählt, was normal sei, auch wenn jeder Fehler einer zu viel sei.



Ergebnis im Oktober, damit das Parlament im November tagen kann

Am 14. Oktober soll ein amtliches Endergebnis vorliegen, danach könnten Antragssteller es für Berlin am Landesverfassungsgericht anfechten. Auf jeden Fall braucht die Politik erst einmal ein Ergebnis bis 4. November, damit das Abgeordnetenhaus in neuer Zusammensetzung zusammentreten kann. Die Linke fordert, dass der Senat zusammen mit externen Experten einen Bericht vorlegt, damit das Parlament entscheiden kann, ob es etwa einen Untersuchungsausschuss einberuft. Ein Sprecher der zuständigen Senatsverwaltung für Inneres verweist wiederum auf Bezirks- und Landeswahlleiter, sie sollten Berichte für die erste Oktoberwoche liefern.

Thorsten Schatz von der CDU Berlin sagt, seine Fraktion strebe Stand jetzt keine Anfechtung des Wahlergebnisses an. „Dafür braucht es Transparenz und Beweise“, sagt er, einzelne Berichte aus Medien oder Bekanntenkreis reichten nicht. Um eine Wahl nicht nur in einigen Wahlkreisen zu wiederholen, sondern in ganz Berlin, müsse es zu großen Verfälschungen gekommen sein. „Juristisch sind da sehr hohe Hürden“, sagt Linken-Rechtsexperte Schlüsselburg. Also heißt es vorerst: abwarten, nachzählen, auswerten.