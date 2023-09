Nach dem dritten Tag Sonne pur ohne Sonnencreme, die ich kategorisch nie auftue, musste ich dann doch eine kleine Tube holen. Arme, Oberkörper und Schenkel waren nicht mehr schön braun gebrannt, sondern färbten sich zunehmend rosa-rötlich. Die nordmazedonische Sonne knallte schon die komplette Urlaubswoche bei 33 bis 36 Grad.



Auf dem Weg zur Unterkunft in Skopje, der Hauptstadt Nordmazedoniens, betrat ich einen kleinen, schmucken Eckladen. Es war ein Souvenirshop, von dem ich wusste, dass es hier Sonnencreme gibt. Die Regale links und rechts waren voll mit Fußball- und Volleyballtrikots, Pullovern, Fahnen von klein bis überdimensional, Basecaps und Strandtüchern. Und stets mit zwei unterschiedlichen Sternen. „Ach ja!“, dachte ich mir, „war da nicht der Konflikt um diesen Stern mit den Griechen?“

Während die Fußballjerseys die offizielle Flagge Nordmazedoniens zierten, „die Sonne der Freiheit“ – die man auch von offiziellen Anlässen wie einer Europameisterschaft oder einem Staatsbesuch kennt –, trugen auffällig viele Shirts und Magnete einen ähnlichen, aber etwas markanteren Stern. „Stern von Vergina“, sagte der Verkäufer mit stolzer Stimme, „früher unsere Fahne, heute nur noch inoffiziell.“

Nordmazedonische Fans bei der Handball-EM 2012; mit der aktuellen Fahne ihres Landes. Camera4/Imago

Das 16-strahlige Symbol war ein Weilchen die offizielle Flagge der Republik Mazedonien, kurz nachdem man 1992 die Unabhängigkeit von Jugoslawien erlangt hatte. Man merkt auch heute noch, dass ein erheblicher Teil der Mazedonier stolz auf das Symbol ist; es sei ein Teil ihrer Identität, sagen sie. Historisch gesehen war der Stern ein Emblem der makedonischen Königsdynastien zur Zeit Philipps II. (382 v. Chr. bis 336 v. Chr.) und Alexanders des Großen (356 v. Chr.– 323 v. Chr.).

Der Konflikt zwischen Griechenland und Nordmazedonien

Das Problem: Auch für die Griechen ist die Vergina-Sonne ein nationales Symbol. Jahrzehntelang herrschte über die Deutungshoheit des historischen Sterns ein schier unüberwindbarer Streit zwischen Skopje und Athen. Griechenland erkannte sowohl die Fahne als auch die Staatsbezeichnung „Mazedonien“ erst gar nicht an. Man befürchtete Gebietsansprüche. Inmitten des südöstlichen Europas waren die Fronten also verhärtet – es blieb jedoch stets bei verbalen Scharmützeln.

1995 meldete Griechenland den Stern bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) als exklusives nationales Symbol an: Auf blauem Hintergrund schmückt er nun eine inoffizielle Flagge der griechischen Provinz Makedonien, deren Hauptstadt Thessaloniki ist und die im Norden an Nordmazedonien grenzt. Die Lage blieb also lange heikel, war aber stets friedlich.

Ein Geschäft in Ohrid: Die alte Fahne Mazedoniens ziert viele Souvenirs. Berliner Zeitung

Erst das Prespa-Abkommen von 2018 sorgte für Entspannung, denn die Mazedonier wollten unbedingt der Nato beitreten. Dafür musste jedoch der Namensstreit beigelegt werden und der Vergina-Stern aus dem öffentlichen Raum verschwinden.



Man einigte sich also auf den aktuellen Namen. Den Stern von Vergina findet man aber auch heute noch an vielen Orten in Skopje, Ohrid, Bitola und anderswo. Ob als simple Fahne am Hauseingang, in Stadien oder Hallen, wenn die Nationalmannschaften Nordmazedoniens spielen, oder eben in Souvenirshops.



Die Sonnencreme war übrigens im hintersten Winkel des Geschäfts versteckt: „Made in Greece“. Soweit alles friedlich in Südeuropa.