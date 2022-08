Slavoj Zizek über die Ukraine: Kolonialisierung durch den Westen in vollem Gange

Jeder weiß, dass Wolodymyr Selenskyj in der beliebten Fernsehserie „Der Diener des Volkes“ zunächst den ukrainischen Präsidenten spielte und dann selbst einer wurde – eine Tatsache, die zu vielen ironischen Kommentaren führte und viele Kommentatoren dazu veranlasste, ihn nicht ernst zu nehmen (als ob ein Präsident, der zuvor ein KGB-Agent war, besser oder zumindest normaler wäre...).

Die wenigsten Menschen kennen die grundlegende Handlung der Serie: „Wassily Petrowytsch Goloborodko, ein geistesabwesender Geschichtslehrer, der bei seinen Eltern lebt, wird über Nacht zur Internet-Sensation, als er von einem Schüler gefilmt wird, der sich über die Korruption in der Ukraine auslässt und das Material auf YouTube hochlädt. Goloborodkos Schüler starten eine Crowdfunding-Kampagne, um seine Kandidatur im ukrainischen Präsidentschaftswahlkampf zu registrieren, ohne dass er es merkt, und verhelfen ihrem verblüfften Lehrer schließlich zum politischen Sieg als neuer Präsident der Ukraine. Während seiner Amtszeit ist Wassily verwirrt über seine neue Verantwortung, aber er gewöhnt sich allmählich an seine präsidialen Pflichten und beschließt, die Korruption der Oligarchie in seiner Regierung auszumerzen.“

Eine schmale Elite hat sich überproportional bereichert

Personen, die Selenskyj nahestehen, behaupten, dass er, als er Präsident wurde, tatsächlich versucht hat, seiner Rolle in der Fernsehserie gerecht zu werden – aber ist ihm das gelungen? Eines ist sicher: Das Bild der Ukraine in Selenskyjs Fernsehserie entspricht voll und ganz der Realität. Von allen postkommunistischen Ländern Osteuropas wurde die Ukraine von der „Schocktherapie“ der kapitalistischen Restauration am härtesten getroffen: In den 30 Jahren nach der Unabhängigkeit sind die Einkommen und die Lebensqualität unter dem Niveau von 1990 geblieben, die Armut grassiert (schlimmer als im viel gescholtenen Belarus), die Strafverfolgungsbehörden haben bei der Eindämmung der Korruption völlig versagt, die Gerichte waren eine Farce ...

Kurz gesagt, die „Umstellung“ auf den Kapitalismus ist dem üblichen Muster gefolgt: Eine Klasse von Oligarchen und eine schmale Elite haben sich überproportional bereichert, indem sie den öffentlichen Sektor mit der Komplizenschaft der politischen Klasse ausgeplündert haben. Nimmt man noch die Bedingungen hinzu, an die die finanzielle Hilfe des Westens geknüpft war („die Gelder waren stark an Reformen geknüpft, die die Ukraine umsetzen musste, alles unter dem Banner der Haushaltsdisziplin und Sparsamkeit“), ergibt sich ein sehr trauriges Bild. Dies ist keine blühende Demokratie, sondern das Land, in das Russland einmarschiert ist.

Der marxistische Ansatz bei Putin

Von meinen Kontakten in Russland (die aus offensichtlichen Gründen anonym bleiben müssen) habe ich erfahren, dass Putin neben einer Gruppe konservativer orthodoxer Berater auch eine Gruppe von Marxisten organisiert hat, die ihn beraten soll, wie er die Position Russlands in der Dritten Welt darstellen soll. Man kann Spuren eines solchen „marxistischen“ Ansatzes in Putins Rede vom 16. August 2022 finden: „Die Lage in der Welt verändert sich dynamisch. Und die Konturen einer multipolaren Weltordnung nehmen Gestalt an.

Immer mehr Länder und Völker entscheiden sich für einen Weg der freien und souveränen Entwicklung auf der Grundlage ihrer eigenen Identität, ihrer Traditionen und Werte. Diese objektiven Prozesse werden von den westlichen globalistischen Eliten bekämpft, die Chaos provozieren, alte und neue Konflikte schüren und die sogenannte Eindämmungspolitik betreiben, die in Wirklichkeit auf die Untergrabung jeglicher alternativer, souveräner Entwicklungsmöglichkeiten hinausläuft.“

Steve Bannon befürwortet die Koalition zwischen rechts und links

Zwei Details verderben natürlich dieses „marxistische“ Bild. Souveränität „auf der Grundlage ihrer eigenen Identität, ihrer Traditionen und Werte“ – das bedeutet, dass wir tolerieren, was der Staat in Nordkorea oder in Afghanistan tut. Die wahre linke Solidarität basiert auf den Gegensätzen der „eigenen Identität“, auf dem Aufbau eines Netzwerks von Verbindungen zwischen den Kämpfen für die Emanzipation in jedem Land – in Afghanistan sollten wir uns auf die Notlage der Frauen konzentrieren, die unter den Folgen „afghanischen Identität“ leiden.

„Die Unterdrückung jeglicher alternativer, souveräner Entwicklungsmöglichkeiten“ – tut Russland nicht genau das in der Ukraine oder hat die Ukraine diese Möglichkeit nicht verdient? Dieses „marxistische“ Image sollte also nicht täuschen: Es ist ein zentraler Bestandteil aller rechtsextremen Bewegungen rund um den Globus. In Frankreich präsentiert sich Marine Le Pen als Beschützerin der einfachen arbeitenden Menschen gegen die großen internationalen Konzerne, die Multikulturalismus und sexuelle Verderbtheit fördern, um die nationalen Identitäten zu untergraben.

Die US-Alt-Right klingt nicht nur oft wie die alte radikale Linke, indem sie den „Staat“ angreift und sogar dessen gewaltsamen Sturz befürwortet; sie erklärt sich manchmal auch offen als Nachfolgerin der radikalen Linken der 1960er- und 70er-Jahre. Steve Bannon, ein selbst ernannter „Leninist“, befürwortet die Koalition der alten Rechten mit der radikalen Linken als einzige Möglichkeit, die Herrschaft der Finanz- und Digitaleliten zu besiegen. Und um zum ursprünglichen Modell zurückzukehren, vergessen wir nicht, dass Hitler die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei anführte!

Die Investition in fruchtbares Land

Wenn heutige Linke die westliche Unterstützung für die Ukraine kritisieren, wiederholen sie in der Regel das Klischee, dass sich der Krieg in die Länge zieht, weil er dem militärisch-industriellen Komplex des Westens Auftrieb gibt – ein ziemlich dummes Klischee, das man auch auf den Zweiten Weltkrieg anwenden könnte: Hat er nicht der US-Militärindustrie einen großen Auftrieb gegeben, da die USA erst nach dem Zweiten Weltkrieg die Große Depression hinter sich gelassen haben?

Es gibt noch einen anderen Aspekt der Vorgänge in der Ukraine, der viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Unter den Bedingungen der globalen Erwärmung und anderer ökologischer Störungen wird der Besitz von fruchtbarem Land als ein sehr wichtiger Vermögenswert angesehen – deshalb investieren Bill Gates und andere Milliardäre einen großen Teil ihres Reichtums in den Besitz von großen landwirtschaftlichen Flächen oder Wäldern. Und fruchtbares Land ist der größte Reichtum der Ukraine – ihre Felder sind voll von Tschernozem („schwarzer Boden“), einem schwarz gefärbten Boden mit einem hohen Humusanteil und einem hohen Anteil an Phosphorsäuren, Phosphor und Ammoniak.

Moment der Wahrheit: Ukraine ist westliche Wirtschaftskolonie

Tschernozem ist ein sehr fruchtbarer Boden, der aufgrund seiner hohen Feuchtespeicherfähigkeit hohe landwirtschaftliche Erträge liefern kann. Kein Wunder also, dass große Konzerne seit Jahrzehnten großes Interesse am Erwerb von Grund und Boden in der Ukraine zeigen – mindestens ein Drittel davon ist bereits im Besitz amerikanischer und westeuropäischer Großunternehmen. Im Bewusstsein dieser Bedrohung verhängte die Ukraine vor 20 Jahren das Moratorium für Landverkäufe an Ausländer, dessen Aufhebung das US-Außenministerium, der IWF und die Weltbank immer wieder gefordert hatten – unter diesem immensen Druck wurde es schließlich von der Regierung Selenskyj im Jahr 2020 aufgehoben.

Die gute Nachricht, die die Schrecken des Krieges mit sich bringt, ist, dass der andauernde Krieg „das derzeitige große neoliberale Projekt kurzfristig zu stören scheint“: Da der Krieg eine soziale Mobilisierung und eine Koordinierung der Produktion erfordert, bietet er eine einmalige Chance, diesen Prozess zu bremsen und die Auswüchse von Korruption und Oligarchie loszuwerden, die in der Ukraine nach der Erlangung der Souveränität reichlich vorhanden waren. Aber wird die Ukraine in der Lage sein, diese Chance zu nutzen? Die grausame Ironie besteht darin, dass Russland zwar die Ukraine mit brutaler Waffengewalt kolonisiert, dass aber die Behauptung Russlands, die Ukraine sei nach 1990 eine westliche Wirtschaftskolonie gewesen, einen Moment der Wahrheit enthält.

Die Ukraine müsste sich neu erfinden

Auch wenn die Ukraine – hoffentlich – ihre Unabhängigkeit bewahren wird, wird ihre siegreiche Verteidigung der Moment der Wahrheit sein. Sie wird die Lektion lernen müssen, dass es für sie nicht ausreicht, den Westen einzuholen und der EU beizutreten, und zwar aus zwei Gründen. Erstens befindet sich die westliche Demokratie selbst in einer tiefen Krise, es herrscht eine tiefe Unzufriedenheit – die USA stehen kurz vor einem ideologischen Bürgerkrieg, Europa fällt auseinander und die postkommunistischen Länder nähern sich einem neuen illiberalen Autoritarismus, der mit den Grundwerten der EU unvereinbar ist.

Zweitens: Wird die siegreiche, bei den USA und der EU hoch verschuldete Ukraine in der Lage sein, dem noch stärkeren Druck zu widerstehen, von den westlichen Großmächten wirtschaftlich kolonisiert zu werden, sodass sich ihre Freiheit weitgehend auf kulturelle Angelegenheiten beschränken wird? Unterhalb unserer Faszination für den Krieg und den heldenhaften Widerstand der Ukraine ist dieser Kampf bereits im Gange.

Wir können nur hoffen, dass das Endergebnis nicht eine neoliberale Kolonisierung sein wird, wie es bei der westlichen Hilfe für Länder, die um Freiheit und Demokratie kämpfen, oft der Fall war. Um dies zu erreichen, muss sich die Ukraine neu erfinden und nicht nur versuchen, mit dem Westen gleichzuziehen. Eine wirtschaftliche Kolonie des Westens zu sein, ist sicherlich besser, als als Nation im neuen russischen Imperium zu verschwinden, aber es ist einfach nicht gut genug und des Leids, das die Ukraine jetzt durchmacht, nicht würdig.

