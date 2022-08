Jordan Peterson hat sich kürzlich in einigen Podcasts zum Ukraine-Krieg geäußert. Und obwohl ich mit seiner Analyse nicht einverstanden bin, denke ich, dass er eine richtige Verbindung hergestellt hat, wie der Titel eines seiner Podcasts zeigt: „Russland gegen die Ukraine oder Bürgerkrieg im Westen?“ Mit „Bürgerkrieg im Westen“ meint er natürlich den andauernden Konflikt zwischen dem liberalen Mainstream, der die Political Correctness unterstützt, und der neuen populistischen Rechten. Wie bringt Peterson das mit dem Ukraine-Krieg in Verbindung?

Obwohl er zunächst die russische Invasion scharf verurteilt, wandelt sich Petersons Haltung in dem Video allmählich zu einer Art metaphysischer Verteidigung Russlands. Nach der Aufzählung einiger sorgfältig ausgewählter Daten (die Ukrainer haben einige Grundrechte der russischen Minderheit beschnitten, Russland baut neue Kirchen, Putin ist wahrscheinlich aufrichtig religiös ...) konzentriert er sich auf die „Reihe von Provokationen durch die USA, die Russland dazu veranlasst haben, den Krieg gegen die Ukraine zu beginnen“ (wie Chris Hedges, ein Linker, es ausdrückte).

Zum Beispiel: Die Nato-Erweiterung nach Osten, die eine Bedrohung für Russlands Sicherheit darstellt. (Wirklich? Ist das wirklich so? Einige nord- und osteuropäische Länder wollen der Nato beitreten, weil sie sich von Russland bedroht fühlen. Russland erklärt diese Länder offen zu seiner Einflusssphäre. Die Nato ist wiederum eher zurückhaltend, sie aufzunehmen. Haben diese Länder eine andere Option, ein anderes Bündnis als die Nato, das sie schützen kann?)

Peterson: Der Krieg in der Ukraine ist ein Krieg gegen die „Entartung“

Peterson erwähnt dann einen weiteren Gemeinplatz: Wenn wir der Ukraine helfen, riskieren wir einen Atomkrieg. Aber wer setzt hier wirklich etwas aufs Spiel? Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrats, sagte am 17. Juli, dass im Falle eines Angriffs auf die Krim „der Tag des Jüngsten Gerichts sehr schnell und hart kommen wird“.

Medwedew ging nicht näher darauf ein, aber er hat die Vereinigten Staaten bereits früher vor den Gefahren gewarnt, die mit dem Versuch verbunden sind, eine Atommacht wie Russland wegen ihres Vorgehens in der Ukraine zu bestrafen, und sagte, dies könne die Menschheit gefährden. Die Implikationen dieser Aussage sind klar: Russland ist bereit, das Überleben der gesamten Menschheit zu gefährden, wenn ein kleines Stück Land, das es kürzlich annektiert hat (die Krim), angegriffen wird.

Nach diesen Schritten wendet sich Peterson schließlich seinem eigenen „spirituellen“ Thema zu und greift dabei zu seinem größten Geschütz: Bereits Dostojewski hat in seinen Tagebüchern Westeuropa wegen seines hedonistischen Individualismus angegriffen und ihm die russische kollektive Spiritualität entgegengesetzt. Wie nicht anders zu erwarten, schließt sich Peterson der russischen Bezeichnung der heutigen westlichen liberalen Zivilisation als „entartet“ an: Die Postmoderne ist eine Abwandlung des Marxismus, ihr Ziel ist es, die Grundlagen der christlichen Zivilisation zu zerstören, der Krieg in der Ukraine ist also der Krieg der traditionellen orthodoxen christlichen Werte gegen eine neue Form der kommunistischen Entartung.

Die amerikanische Nation ist gespalten

Die Frage, die sich hier stellt, lautet: Welche politische Kraft im Westen schließt sich dieser russischen Sicht der Dinge an? Die Antwort ist klar: Die sogenannte christliche Revolte ist es, wie es in einer Analyse von John Blake für CNN heißt. „Der Aufstand vom 6. Januar 2021 war das erste Mal, dass viele Amerikaner erkannten, dass die USA mit einer aufkeimenden weißen christlichen nationalistischen Bewegung konfrontiert sind. Diese Bewegung benutzt eine christliche Sprache, um Sexismus und Feindseligkeit gegenüber Schwarzen und nicht-weißen Einwanderern zu verschleiern – mit dem Ziel, ein weißes christliches Amerika zu erschaffen.“

Die amerikanische Nation ist also gespalten in „echte Amerikaner“ und andere Bürger, die nicht die gleichen Rechte verdienen. Das ist auch die Idee, auf die verwiesen wurde, um den Angriff auf das US-Kapitol zu „unterstützen, zu rechtfertigen und zu verstärken“: „Wahre amerikanische Patrioten müssen vielleicht zur Gewalt greifen, um das Land zu retten.“ Diese Haltung ist nicht so marginal, wie man meinen könnte: „Weiße christlich-nationalistische Überzeugungen haben den religiösen Mainstream so gründlich infiltriert, dass praktisch jeder konservative christliche Pastor, der versucht, diese Ideologie infrage zu stellen, seine Karriere riskiert.“

Die Grundhaltung Orbáns ist populär

Außerdem ist diese Haltung nicht nur auf die USA beschränkt: Viktor Orbán, ein Freund Petersons, wetterte kürzlich erneut gegen die „Vermischung“ europäischer und außereuropäischer Rassen, und zwar in einer Rede, die sofort die Empörung von Oppositionsparteien und europäischen Politikern hervorrief: „‚Wir [Ungarn] sind keine gemischte Rasse ... und wir wollen keine gemischte Rasse werden‘, sagte Orbán. Er fügte hinzu, dass Länder, in denen sich Europäer und Nichteuropäer vermischen, ‚keine Nationen mehr‘ seien.“ (Man kommt nicht umhin, die Ironie zu bemerken, dass die heutigen Ungarn selbst eine gemischte Rasse sind, das Ergebnis der Vermischung von Eindringlingen aus Westsibirien mit der einheimischen Bevölkerung.)

Im laufenden Krieg lehnt sich Orbán an Russland an, während Kaczynski, der dieselbe Grundeinstellung teilt, entschlossen gegen Russland ist. Aber das beweist nur, dass wir es mit einer breiten Koalition zu tun haben, die stärker ist als manche Kluft. Wer weiß, vielleicht schließt sich am Ende sogar die Ukraine diesem illiberalen Block an?

Die Republikaner der USA wollen den Krieg gegen Russland nicht stützen

Die Tatsache, dass Peterson nach einem offensichtlichen und schmerzhaften Schwanken diese prorussische Position eingenommen hat, ist als Hinweis auf die anhaltenden globalen Trends von Bedeutung. In Anbetracht seiner ethischen Grundhaltung hätte Peterson leicht die gegenteilige Position einnehmen können: Ist die lauwarme Reaktion vieler Europäer auf den russischen Angriff nicht gerade der Beweis dafür, dass Europa leichtfertige Fürsorge ohne feste Verpflichtungen bevorzugt, dass die einzige „Ethik“, die es zu praktizieren vermag, die Ethik der Selbstviktimisierung ist, des Zweifels am eigenen Recht zu handeln?

Wäre eine starke gemeinsame Antwort auf Russland nicht ein exemplarischer Fall für die Haltung, die Peterson in seiner Kritik an der westlichen „Entartung“ vertritt? Doch der Trend geht gegen diese Option. Die Abgeordneten der Republikanischen Partei, die sich gegen eine Unterstützung der Ukraine aussprechen, werden immer stärker. „Sie wollen kein Geld ins Ausland schicken, wenn es in den USA u. a. für die Befestigung der Südgrenze und für Investitionen in die heimische Energieproduktion verwendet werden kann. Der von Trump unterstützte Kandidat P. D. Vance hat die Ukraine als ‚korruptes, von Oligarchen geführtes Land‘ kritisiert, und obwohl er die russische Invasion verurteilt hat, nannte er es ‚beleidigend und strategisch dumm, Milliarden von Ressourcen für die Ukraine bereitzustellen, während wir die Probleme in unserem eigenen Land‘ ignorieren. Matt Gaetz (Fla.) verpflichtete sich, die US-Unterstützung für die Ukraine zu beenden, wenn die Republikaner nach dem Monat November die Kontrolle über das Repräsentantenhaus übernehmen.“

Die Linken konzentrieren sich auf die Kritik am Patriarchat

Wir sollten Petersons Grundannahme akzeptieren: Der russische Angriff auf die Ukraine und die Alt-Right-Revolte in den USA sind zwei Aspekte ein- und derselben globalen Bewegung. Heißt das, dass wir im Gegensatz zu Peterson die Gegenseite unterstützen sollten? Hier werden die Dinge kompliziert. Was Peterson angreift, ist die letzte Konsequenz des globalen Kapitalismus selbst. Marx und Engels schrieben vor mehr als 150 Jahren im ersten Kapitel des Kommunistischen Manifests: „Die Bourgeoisie hat, wo immer sie die Oberhand gewonnen hat, allen feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnissen ein Ende gesetzt. /... / Alle festen, festgefrorenen Verhältnisse mit ihrem Zug alter und ehrwürdiger Vorurteile und Meinungen werden hinweggefegt, alle neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Feste löst sich in Luft auf, alles Heilige wird entweiht, und der Mensch ist endlich gezwungen, mit nüchternen Sinnen seinen wirklichen Lebensverhältnissen und seinen Beziehungen zu seinesgleichen ins Auge zu sehen.“

Dies wird von jenen linken Kulturtheoretikern, die ihre Kritik auf die patriarchalische Ideologie und Praxis konzentrieren, immer noch ignoriert. Ist es nicht an der Zeit, sich über die Tatsache zu wundern, dass die Kritik am Patriarchat genau in dem historischen Moment zum Hauptziel erhoben wurde – in unserem –, in dem das Patriarchat seine hegemoniale Rolle endgültig verloren hat, in dem es nach und nach vom Marktindividualismus hinweggefegt wird?

Der Bürgerkrieg des Westens ist ein falscher Krieg

Solche „Linken“ sind natürlich nichts anderes als Clowns im Wolfspelz: Sie geben sich als radikale Revolutionäre aus, während sie sich wie clowneske Verteidiger des Establishments verhalten. Was wird aus den patriarchalischen Familienwerten, wenn ein Kind seine Eltern wegen Vernachlässigung und Missbrauch verklagen kann, d. h. wenn Familie und Elternschaft selbst de jure auf einen zeitlich begrenzten und auflösbaren Vertrag zwischen unabhängigen Individuen reduziert werden?

Heute sind die Dinge viel weiter, als Marx es sich hätte vorstellen können: Die menschliche Identität ist die Natur selbst, die menschliche Identität, *einschließlich der sexuellen Orientierung, wird zu einer Frage der Wahl, die Natur selbst verliert ihre undurchdringliche Dichte und wird zu einem Objekt der technologischen Manipulation ... Der „Bürgerkrieg“, der im entwickelten Westen tobt, ist also ein falscher Krieg, ein Krieg zwischen den beiden Versionen desselben globalen kapitalistischen Systems: seiner ungezügelten reinen Version und seiner neofaschistisch-konservativen Version, die versucht, kapitalistische Dynamik mit traditionellen Werten und Freiheiten zu vereinen.

Weder die Linken noch die Rechten engagieren sich für die Ausgebeuteten

Das Paradoxon ist hier doppelt: Die westliche Political Correctness ist eine Verdrängung des guten alten Klassenkampfes – die liberale Elite gibt vor, die bedrohten rassischen und sexuellen Minderheiten zu schützen, um die grundlegende Tatsache ihrer privilegierten Wirtschafts- und Machtposition zu verschleiern. Diese Lüge erlaubt es den Alt-Right-Populisten, sich als Verteidiger der „echten“ Arbeiterklasse gegen die großen Konzerne und die „Deep State“-Eliten darzustellen.

Das Paradoxe ist also, dass die populistischen Konservativen von heute „revolutionärer“ sind als die Political-Correctness-Liberalen, die sich nicht scheuen, nach sozialer Ordnung und sogar polizeilicher Unterdrückung zu rufen, wenn sie dies für nötig halten. („Wo waren die Polizei und die Nationalgarde am 6. Januar 2021?“) Die Folgerung daraus ist nicht, dass links und rechts heute veraltete Begriffe sind, sondern dass beide Pole des heutigen Kalten Krieges nur als verdrängter Klassenkampf richtig verstanden werden können: Keiner von ihnen steht wirklich für die Ausgebeuteten.

Straßenproteste in Europa

Die Lösung? Judith Butler sagte kürzlich: „Ich bin zuversichtlich, dass die russische Armee ihre Waffen niederlegen wird.“ Okay, aber was tun wir, bis dieses Wunder geschieht? Simon Tisdall zeichnete ein ziemlich genaues Bild dessen, was Europa in naher Zukunft erwartet: „Putins Ziel ist die Zerstückelung Europas. Indem er Macht, Essen und Flüchtlinge zu Waffen macht, verbreitet der russische Staatschef finanzielles und politisches Leid und schafft Kriegsbedingungen für alle. Ein langer, kalter, katastrophenreicher europäischer Winter mit Energieknappheit und Unruhen steht bevor. Frierende Rentner, hungrige Kinder, leere Lebensmittelschränke, unerschwingliche Wohnungspreise, entwertete Löhne, Streiks und Straßenproteste führen zu einer Kernschmelze wie in Sri Lanka. Eine Übertreibung? Wahrscheinlich nicht.“

Man kann nicht umhin, festzustellen, dass die russische Propaganda genau das gleiche Bild von Europa zeichnet, nur dass sie es dem westlichen Verfall und den dummen Maßnahmen Europas gegen Russland zuschreibt. Nimmt man noch die ersten Anzeichen für die von Russland initiierte Zerrüttung der EU-Solidarität hinzu (die Regierungen der einzelnen Länder konkurrieren bereits um die knappen Ressourcen), wird das Bild noch klarer: Unter „Kriegsbedingungen für alle“ werden Elemente dessen, was einst „Kriegskommunismus“ genannt wurde, bald zur Notwendigkeit. Der Staatsapparat wird, in enger Abstimmung mit anderen Staaten und gestützt durch die örtliche Mobilisierung der Bevölkerung, die Verteilung von Energie und Nahrungsmitteln regeln und versuchen, das Abgleiten einer Gesellschaft in die Unordnung zu verhindern. Auch ein direktes Eingreifen der Streitkräfte in das gesellschaftliche Leben sollte nicht ausgeschlossen werden.

Die gegenwärtige Krise bietet Europa somit die einmalige Chance, sein Verharren im bequemen, isolierten Wohlstand hinter sich zu lassen, dessen größte Sorge lautet: „Wie stark werden die Gas- und Strompreise steigen?“ Selenskyj sagte kürzlich in der Vogue: „Versuchen Sie, sich vorzustellen, dass das, wovon ich spreche, mit Ihrem Haus, mit Ihrem Land passiert. Würden Sie dann noch über Gas- oder Strompreise nachdenken?“ Er hatte recht: Europa wird angegriffen, also sollte es sich mobilisieren, nicht nur militärisch, sondern auch sozial und wirtschaftlich. Wir sollten die Krise nutzen, um unsere Lebensweise so zu ändern, dass sie unserer katastrophalen ökologischen Lage gerecht wird – dies ist unsere einzige Chance.

