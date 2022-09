So steht es um die Atommüll-Endlagersuche in Deutschland Keiner möchte gern ein Endlager für radioaktive Abfälle in seiner unmittelbaren Umgebung haben. Die Entscheidung in der Schweiz zeigt erneut auf, wie schwer ... Fatima Abbas dpa

Nach der Standortbekanntgabe des neuen Atommüll-Endlagers in der Schweiz, wird auch in Deutschland ein genauer Blick auf die Vergabe geworfen. Philipp von Ditfurth/dpa

Berlin -Dass es nicht leicht wird, war von Anfang an klar. Aber wie schwer die Aufgabe tatsächlich ist, lässt sich für jeden erahnen, der einmal an einer Info-Veranstaltung zur Suche nach einem Atommüll-Endlager in Deutschland teilgenommen hat. Viele Fragezeichen und kaum verständliche Kriterien. Schon der Name deutet auf einen höchst bürokratischen Prozess hin: Standortauswahlverfahren.