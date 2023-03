Solaranlagen auf Kirchendächern: Denkmalschutz angepasst Solaranlagen sollen in Brandenburg künftig auch auf Denkmalen wie Kirchen oder anderen historischen Gebäuden einfacher und schneller genehmigt werden. Dafür ... dpa

Potsdam -Solaranlagen sollen in Brandenburg künftig auch auf Denkmalen wie Kirchen oder anderen historischen Gebäuden einfacher und schneller genehmigt werden. Dafür habe das Kabinett einem Gesetzentwurf zur Neufassung des Denkmalschutzgesetzes zugestimmt, berichtete die Staatskanzlei am Dienstag. Zudem sollen Windenergieanlagen in der Nähe von Denkmalen nur noch bei besonders landschaftsprägenden Denkmalen ausgeschlossen sein. Das Gesetz muss noch vom Landtag beschlossen werden.