Bundeskanzler Olaf Scholz will Klimakanzler sein und setzt sich über den Wahlkampf hinaus für Respekt ein. Doch seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist er Kriegskanzler und fällt mit arrogantem Verhalten gegenüber Journalisten auf. Im ARD-Sommerinterview antwortet zum ersten Mal seit 16 Jahren wieder ein SPD-Kanzler auf die dringendsten Fragen der Bürger.

„Gehen Sie als Bundeskanzler eigentlich auch noch selbst einkaufen?“, fragt die Moderatorin Tina Hassel Olaf Scholz gleich zu Beginn des Interviews. Und in der Tat bejaht der Kanzler die Frage, dass er „gestern zuletzt“ seinen Wochenendeinkauf getätigt habe. Die derzeitigen Butter- und Erdbeerpreise bei deutschen Discountern konnte Scholz ohne Probleme benennen.

Fast jeder Fünfte in Deutschland ist armutsbetroffen

Im ersten Teil des Gesprächs ging es besonders um die Inflation und die damit einhergehenden Preissteigerungen im Energie- und Lebensmittelsektor. Der Paritätische Wohlfahrtsverband veröffentlichte diese Woche den alljährlichen „Armutsbericht“, wonach 13,8 Millionen Menschen armutsbetroffen sind. Dies entspricht einer Steigerung von über 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

„Die Motive und Themen bewegen mich“, unterstreicht Scholz mehrfach. Er verweist auf das Entlastungspaket, das zum 1. Juni 2022 in Kraft trat: darunter Maßnahmen wie die Erhöhung der Pendlerpauschale und des Grundfreibetrages. Scholz verspricht weitere Schritte, etwa die Einführung eines Bürgergeldes, wobei er jedoch kein konkretes Datum nennt.

Auch die steigenden Corona-Infektionen sind Thema beim Sommerinterview. Einen harten Lockdown, wie im vergangenen Jahr, oder Schulschließungen wird es laut Scholz nicht mehr geben. Jedoch werden „Masken im Herbst und Winter wieder eine größere Rolle spielen“, so der Bundeskanzler im Interview. Er selbst macht während des Gesprächs auch seinen Impfstatus bekannt: „Ich hatte bisher kein Corona“, sagt der vierfach geimpfte Scholz.

Keine Arroganz, nur seine Art zu reden?

Der Krieg in der Ukraine ist weniger Thema beim Sommerinterview. Fragen dazu werden vielmehr in der „Frag selbst!“-Runde, über verschiedene Social-Media-Kanäle direkt an den Bundeskanzler gestellt. Eine „bedingungslose Kapitulation“ und „die Idee eines Diktatfriedens, wie ihn Putin sich vorstellt“, seien laut Scholz keine Optionen. Er verspricht der Ukraine finanzielle, humanitäre und militärtechnische Unterstützung. Zu den Sicherheitsgarantien für die Ukraine bleibt Scholz vage. „Sie werden mit unseren Partnern intensiv diskutiert“, behauptet der Bundeskanzler. Wie die Garantien konkret aussehen und welche Rolle Deutschland spielt, verrät er jedoch nicht.

Während einer G7-Pressekonferenz im bayerischen Elmau hatte der Bundeskanzler arrogant auf Fragen zu den Sicherheitsgarantien reagiert. Im Nachgang unterstellte man Scholz respektlosen und rüden Umgang mit Medienvertretern. Er teilt die Einschätzung nicht: Vielmehr verteidigt er sein Verhalten gegenüber Journalisten mit seiner Art zu reden.

In einer abschließenden Schnellfragerunde kündigt Scholz die Legalisierung von Cannabis an, das planmäßige Auslaufen des 9-Euro-Tickets und verteidigt Gas-Deals mit dem autoritären Katar. Zum politischen Boykott der Fußball-Weltmeisterschaft im Wüstenstaat äußerte er sich nicht.

Das ARD-Sommerinterview wird heute, am 3. Juli 2022 um 18:00 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist online unter tagesschau.de zu sehen.