Berlin - Die Corona-Inzidenzen sind in Deutschland so niedrig wie lange nicht. Aber ausgerechnet in der Urlaubszeit sorgen immer neue Virus-Varianten für Ärger. Zurzeit sind Portugal, Russland und Großbritannien besonders betroffen. Vor allem Portugal als beliebtes Reiseziel trifft viele schlimm. Viele Urlauber, die dort bereits waren, sind schnell noch an diesem Wochenende abgereist, andere sind geblieben – bevor ab Dienstag eine zweiwöchige Quarantäne-Pflicht in Deutschland gilt. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums gilt die neue Bestimmung bis mindestens 11. Juli. Weitere Länder wie Spanien könnten bald als Risikogebiet folgen – ebenso wegen der Delta-Gefahr. Für viele Menschen steht der Sommerurlaub auf der Kippe.

Politik will noch schärfere Einreiseregeln

Schon fordern Politiker strengere Kontrollen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller gehörte am Wochenende zu den deutschen Ministerpräsidenten, die schärfere Test- und Quarantäneregeln bei der Einreise aus dem Ausland forderten. „Diese Stichproben reichen nicht, die im Moment von der Bundespolizei umgesetzt werden“, sagte der SPD-Politiker am Sonntag im ZDF.

Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sprach sich für eine rasche Verschärfung der Corona-Einreiseverordnung wegen der Delta-Variante aus. Diese sei in ihrer geltenden Fassung „an mehreren Stellen zu lax“, sagte Tschentscher der Zeitung Die Welt. „Bei Einreisen aus Risikogebieten reicht derzeit ein einmaliger einfacher Antigen-Test, um Quarantäne zu vermeiden. Das ist zu unsicher“, kritisierte Tschentscher. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) forderte eine zweifache Testpflicht für alle Rückkehrenden, die noch nicht vollständig geimpft sind.

Reisebranche warnt vor Verunsicherung der Touristen

Zuständig für die Kontrolle an Flughäfen ist die Bundespolizei. Sie kontrolliert auch stichprobenartig, ob die Fluggäste aus Virusvariantengebieten bei Einreise tatsächlich negativ getestet sind. Auf dem Hauptstadtflughafen BER zum Beispiel landen täglich rund ein Dutzend Maschinen aus Großbritannien, Russland und Portugal. Sonderkontrollen der Bundespolizei wird es ab Dienstag am Frankfurter Flughafen von Reisenden aus Portugal geben. „Morgen erwarten wir acht Flüge aus Portugal, die wir aufgrund des Schengenstatus mit Sonderkontrollen am Gate oder am Flugzeug direkt abdecken werden“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am größten deutschen Verkehrsflughafen.

Die Reisebranche reagiert empfindlich auf die neuerliche Diskussion. So warnt ihr Sprachrohr in der Bundesregierung, der Tourismusbeauftragte Thomas Bareiß (CDU), davor, Urlauber zu verunsichern. Bareiß sagte am Montag: „Es gelten bereits höchste Sicherheitsvorschriften für solche Gebiete, aus denen aufgrund der Delta-Variante eine Gefahr ausgeht. Dabei sollte es bleiben. Die aktuelle Diskussion um erneute Änderungen verunsichert die Menschen unnötig und kostet Vertrauen.“

Hierzulande raten wir dringend zu Reisen in solche Virusvarianten-Gebiete ab. Regierungssprecher Steffen Seibert

Bareiß sagte, mit der bundesweiten Einreiseverordnung seien klare und nachvollziehbare Regelungen geschaffen worden. In vielen Regionen der Welt sei das Reisen derzeit sicher möglich, unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen vor Ort und der geltenden Einreisebestimmungen. „Um das nicht zu gefährden, gilt es in Bezug auf die Delta-Variante, besonders wachsam zu sein. Das kann auch strengere Kontrollen der geltenden Regelungen umfassen.“

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums erteilte dem eine Absage: „Der Bundesinnenminister ist derzeit mit den Bundesländern im Gespräch. Er sieht aber momentan keine Veranlassung für stationäre Grenzkontrollen.“ Der Sprecher von Horst Seehofer (CSU) berief sich auf die gültige Corona-Einreiseverordnung.

Regierungssprecher Steffen Seibert unterstrich aber auch: „Wir erleben zurzeit am Beispiel Portugal, wie schnell Infektionszahlen steigen können. Hierzulande raten wir dringend zu Reisen in solche Virusvarianten-Gebiete ab.“ Auf den Internetseiten des Auswärtigen Amtes könne man alle Warnhinweise nachlesen, so Seibert.

Keine Lohnfortzahlung für Zurückgekehrte in der Quarantäne-Zeit

In Portugal urlauben derzeit etwa 1000 Deutsche, so die Reiseveranstalter. Im gesamten Land wurde mit 1604 neuen Corona-Ansteckungen binnen 24 Stunden am Freitag nach Angaben des Gesundheitsministeriums der höchste Wert seit Februar registriert. Besorgniserregend ist vor allem die Lage im Großraum Lissabon, wo seit Wochen rund zwei Drittel aller landesweiten Ansteckungen verzeichnet werden, obwohl nur etwa 27 Prozent der 10,3 Millionen Bürger Portugals dort leben. Die besonders ansteckende Delta-Variante macht in der Hauptstadt bereits mehr als 70 Prozent aller neuen Fälle aus, Tendenz stark steigend.

Die Einstufung als Virusvariantengebiet zieht ein weitgehendes Beförderungsverbot für Fluggesellschaften, Bus- und Bahnunternehmen nach sich. Es dürfen nur noch deutsche Staatsbürger und Ausländer mit Wohnsitz in Deutschland über die Grenze gebracht werden. Für diejenigen, die einreisen dürfen, gilt eine strikte 14-tägige Quarantänepflicht, die nicht durch einen Test verkürzt werden kann und auch für vollständig Geimpfte und Genesene gilt.

Viele deutsche Urlauber trifft es jetzt doppelt. Sie bekommen nach der Rückkehr in der darauf folgenden Quarantäne-Zeit keine Lohnfortzahlung. Denn wer sich wissentlich in ein Risikogebiet begeben hat, erhält diese nicht. Sprich: Wer nach der Ankündigung am vergangenen Freitag, 25. Juni, noch nach Portugal gereist ist, hat keinen Anspruch auf Gehalt während der Quarantänezeit.

Anders ist das bei Urlaubern, die zum Zeitpunkt der Ankündigung bereits in Portugal waren. Sie mussten bei Reiseantritt keine Quarantäne nach ihrer Rückkehr befürchten. Sie haben deshalb nicht bewusst die Quarantäne in Kauf genommen. Laut Industrie- und Handelskammer erhalten Arbeitnehmer deshalb eine Lohnfortzahlung.

Reisende haben Anspruch auf Kostenerstattung

Robert Bartel, Jurist bei der Verbraucherzentrale Brandenburg in Potsdam, hat sich im Laufe von Corona zum Virusreisenstornierungsexperten entwickelt. Im aktuellen Fall ist Bartel besonders gut im Bilde. Schließlich wollte er selbst am Wochenende nach Portugal reisen, wie er am Montag im Gespräch mit der Berliner Zeitung sagte. Der Flug nach Faro an der Algarve war schon gebucht, ebenso eine Unterkunft und ein Mietwagen. Flug und Unterkunft hat Bartel gegen einen Aufpreis umbuchen können, bei Mietverträgen für Autos sind kurzfristige Stornierungen ohnehin üblicherweise möglich.

Pauschalreisende haben meistens mehr Glück. Große Konzerne sagen Reisen normalerweise von sich aus ab, wenn das Reiseziel zwischenzeitlich mit einer Reisewarnung des Auswärtigen Amtes belegt wurde. Die Kunden hätten dann Anspruch auf eine komplette Auszahlung des Reisepreises, sagt Bartel, oft aber bieten Unternehmen Gutschriften für spätere Reisen. Die Kunden könnten diese annehmen, müssten dies aber nicht. Der Reisekonzern Tui reagierte bereits nach der Einstufung Portugals als Virusvariantengebiet und sagte alle Pauschalreisen dorthin bis Ende Juli ab. Die Gäste könnten kostenlos umbuchen, erklärte Tui Deutschland.