Einer gegen vier: Beim Sondervermögen Klimaschutz steht die AfD ganz allein

Die Debatte über Migration und Integration hat manche Gewissheit in der politischen Farbenlehre verwischt. Beim Klimawandel und den Konsequenzen daraus steht es in Berlin dagegen immer noch eins gegen vier: Die AfD ist gegen das milliardenschwere Sondervermögen für mehr Klimaschutz in der städtischen Infrastruktur. Alle anderen Parteien im Abgeordnetenhaus sind dafür, egal ob in Regierung oder Opposition.

Am Mittwoch befasst sich der Hauptausschuss des Parlaments im Rahmen seiner Verhandlungen über den Landeshaushalt 2024/25 auch mit dem zunächst bis zu fünf Milliarden Euro schweren Vorhaben. Sollte es gut angenommen – also ausgeschöpft – werden, könnten danach noch einmal bis zu fünf Milliarden Euro in Anspruch genommen werden. Auf diesen Rahmen hatte sich der vorherige rot-grün-rote Senat geeinigt. Rot-Schwarz will das Vorhaben jetzt umsetzen.

Ein Fall fürs Klimasondervermögen? Zahlreiche öffentliche Gebäude wie das ICC sind dringend sanierungsbedürftg Emmanuele Contini

Demnach können Projekte von Senatsverwaltungen oder Bezirksämtern bewilligt werden, die im regulären Haushalt keinen Platz finden. Infrage kommen etwa Investitionen in den öffentlichen Gebäudesektor, eine der größten Baustellen beim klimagerechten Umbau der Stadt. Damit soll die energetische Erneuerung der Gebäudehüllen beschleunigt werden. Gedacht sei an Investitionen in Technik und in CO₂-reduzierte Bauweisen mit Holz oder ähnlichen Baustoffen.

Der zweite Sektor ist der öffentliche Fuhrpark: Spezielle Elektromodelle der BVG könnten finanziert werden. Die Fahrzeugflotten von Polizei, BSR und anderer öffentlicher Institutionen sollen ebenfalls umgerüstet werden. Und auch Investitionen in Fuß- und Radverkehr sollen gestärkt werden. Hauptsache, das Geld beschleunigt die Abwendung von bisherigen fossilen Lösungen.

Kein Fall fürs Sondervermögen: Der avisierte Rückkauf der Gasag kann nicht über das Klimageld finanziert werden dpa

Das dritte Feld ist der Umbau der Energieversorgung. Ziel sei es, die Transformation von Energieerzeugung und -versorgung voranzubringen. Stichwort Wärmewende. Außerdem solle die Kreislaufwirtschaft verbessert werden.

Der vierte Sektor ist nach Sicht des Senats die Transformation der Wirtschaft. Wo können private Investitionen unterstützt werden? Dabei gehe es unter anderem um die Steigerung der Energieeffizienz sowie die Förderung von Transformation durch Unternehmen. Für alle vier Sektoren sind milliardenschwere Investitionen unumgänglich, die über Jahre fließen müssen.

Doch was soll wie finanziert werden? Finanzsenator Stefan Evers (CDU) hat ein ganz einfaches Prinzip parat: Wofür gibt es zuvorderst Geld? „Worst First.“ Das Schlimmste zuerst also. Soll heißen: Bei der schlechtesten Gebäudesubstanz wäre sehr schnell der größtmögliche Effekt zu erzielen. Dabei gilt: Das Land legt nicht einfach einen dicken Geldsack beiseite, sondern besorgt sich das Geld für die einzelnen Projekte bei den Banken. Und das zu bei Kommunalkrediten vergleichsweise günstigen Bedingungen, wie Evers ausführte.

Pünktlich machte am Montag die Berliner Partei- und Fraktionschefin der AfD, Kristin Brinker, noch einmal deutlich, dass sie nichts davon hält. Es bringe dem Klima nichts, wenn Deutschland – erst recht Berlin – große Anstrengungen auf dem Feld unternehme, solange anderswo weiter so gewirtschaftet werde wie bisher.

Berliner AfD: Das Klima-Sondervermögen folgt dem Motto: „Nach mir die Sintflut!“

Im Speziellen sieht Brinker einen Verstoß gegen die Verfassung. Solche Sondervermögen seien ein unzulässiger Eingriff in die Haushaltsgesetzgebungskompetenz des Parlaments. „Man häuft eine Unmenge an Schulden an, nach dem Motto: Nach mir die Sintflut!“

Nach der Argumentation der AfD würden solche Sondervermögen außerdem die verfassungsrechtlich festgeschriebene Schuldenbremse aushebeln. Finanzsenator Evers hält dagegen: „Wir bewegen uns immer innerhalb der Schuldenbremse“, sagt er. Sondervermögen seien ein jahrzehntelang bewährtes Instrument.

Klima-Sondervermögen: Nicht nur die AfD sieht's kritisch

Für ihre Argumentation bedient sich die AfD eines Gutachtens des Wissenschaftlichen Parlamentsdienstes. Dieser setzt sich mit dem Begriff des Klimanotstands auseinander – die Grundlage für das Sondervermögen. Der Tatbestand eines „Notstands“ oder einer „Notsituation“ sei laut Parlamentsdienst nicht gegeben. Demzufolge könnten es zum jetzigen Zeitpunkt keine juristischen Kategorien sein, sondern ausschließlich politische Begriffe, heißt es.

Der Landesrechnungshof sorgt sich prinzipiell um Berlins Finanzen. Der mit 66 Milliarden Euro verschuldete Stadtstaat würde sich noch weiter verschulden. Die AfD fühle sich auch durch diese Äußerung bestätigt, so Brinker.

Berliner AfD: Wir wissen nicht, ob wir vor Gericht ziehen können

Bliebt die Frage nach Klagemöglichkeiten. Kristin Brinker bekannte am Montag, dass ihre Fraktion bisher nur wüsste, dass sie mit der Causa nicht vor den Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin ziehen könne. Eine abschließende Bewertung über Klagemöglichkeiten vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

So oder so: Der schwarz-rote Senat beruft sich auf den Beschluss des Abgeordnetenhauses vom Dezember 2019, wonach sich Berlin in einer „Klimanotlage“ befinde. 2019, da regierte noch Rot-Rot-Grün, die CDU saß in der Opposition. Und der damalige (und heutige) CDU-Chef Kai Wegner sprach von einer „hilflosen Symbolpolitik“ und von einem „Eingeständnis des eigenen Scheiterns“.



Jetzt, dreieinhalb Jahre später, nutzt die CDU zusammen mit der SPD den Klimanotlagenbeschluss. Doch dieser alleine hätte wohl nicht ausgereicht, schätzt Evers. Es bedurfte des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der daraus resultierenden Unsicherheit bei der Energieversorgung, um das Sondervermögen auf den Weg zu bringen. Evers sprach in diesem Zusammenhang von einem „exogenen Schock“, der anders nicht zu bewältigen wäre als durch ein Sondervermögen.