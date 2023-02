Sondierungen beginnen: Gespräche zwischen CDU und SPD Erster Schritt zur Regierungsbildung in Berlin nach der Wiederholungswahl: Die Parteien sondieren, welche Bündnisse machbar sind. Wie lange das dauert, ist o... dpa

Berlin -Fünf Tage nach der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus haben am Freitag erste Sondierungsgespräche zur Regierungsbildung begonnen. Vertreter des Wahlsiegers CDU trafen am Vormittag eine Abordnung der SPD. Für den Nachmittag lud die CDU die Grünen ein. In den Gesprächen wollen die Beteiligten ausloten, ob sie eine ausreichende Basis für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen sehen. Sie werden in einem überschaubaren Kreis geführt. Die beteiligten Parteien benannten dafür je sechs oder sieben Vertreter.