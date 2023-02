Sondierungen in Berlin: CDU ist auf Partnersuche Am Montag steht das nächste Sondierungsgespräch über eine mögliche Regierungsbildung in Berlin an. Die entscheidende Frage dabei lautet: Schafft es der Wahls... dpa

Kai Wegner (CDU, hinten, 2.v.l.), Spitzenkandidat seiner Partei, sitzt mit Bettina Jarasch (Bündnis 90/Die Grünen, vorne), und anderen Teilnehmern bei Sondierungsgesprächen auf dem EUREF-Campus zusammen. Annette Riedl/dpa/Archivbild

Berlin -Unmittelbar vor der Fortsetzung der Sondierungsgespräche in Berlin gehen die Ansichten über die Chancen der CDU auf die Regierungsführung deutlich auseinander. Am Freitag hatte es erste Treffen des Wahlsiegers CDU jeweils mit SPD und Grünen gegeben. CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner lud das sozialdemokratische Sondierungsteam für Montag erneut ein, die Grünen sollen am Mittwoch folgen. Berlins früherer Regierender Bürgermeister Walter Momper (SPD) traut dem CDU-Mann allerdings nicht zu, einen Koalitionspartner für eine gemeinsame Regierung zu finden. „Im Moment sieht es nicht danach aus, dass die CDU die Regierung anführen wird“, sagte der Sozialdemokrat in der „B.Z.“ (Samstag).