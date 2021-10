Berlin - Die Sondierungsgespräche vor Beginn von Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer neuen Berliner Landesregierung gehen ihrem Ende entgegen. Dabei kam es in den vergangenen Tagen auch zu ungewöhnlichen Konstellationen. So kamen am Donnerstag erstmals Grüne und FDP zu einem Sondierungsgespräch zusammen. Es war eines der letzten bilateralen Gespräche, ab sofort sollen nur noch Dreier-Gespräche stattfinden, schließlich braucht es in Berlin auch eine Dreier-Koalition, um regieren zu können.

Am Freitag wollen die Wahlsiegerinnen SPD (Platz 1) und Grüne (Platz 2) die bisherigen Gespräche auswerten und dann die Weichen für die nächsten Tage stellen. Beide wollen unabhängig voneinander darüber beraten, mit welchen anderen Parteien sie in einer Dreierkonstellation weitere Sondierungsgespräche führen. Ein entsprechender Beschluss der Parteigremien könnte vorentscheidend sein für später folgende Koalitionsverhandlungen, auch wenn die Sondierungsgespräche immer noch scheitern können. Es gilt als sicher, dass nur für ein Dreier-Bündnis verhandelt wird. Dabei zeichnet sich mehr und mehr ab, dass eine rot-gelb-grüne Regierung, die sogenannte Ampel, anders als im Bund für Berlin keine besonders wahrscheinliche Option ist.

Grünen-Verhandlungsführerin Bettina Jarasch sprach am Donnerstag nach der Sondierung mit der FDP von „einem offenen und interessanten Gespräch“. Aber inhaltlich „wären es natürlich weite Wege, die wir zu gehen hätten“. Soll heißen: Zu vielen Punkten liegen die Vorstellungen weit auseinander – so weit, dass die Distanz möglicherweise unüberbrückbar ist. Eine klare und eindeutige Aussage zugunsten einer Ampel klingt jedenfalls sicher anders.

Das Bild eines Weges, der noch zu gehen sei, verwendete auch Christoph Meyer bei seiner Bewertung. Es wäre „an der einen oder anderen Stelle noch ein Weg zu gehen“, um zueinander zu kommen, sagte der FDP-Chef. Ob dieser Weg womöglich zu weit, eine gemeinsame Regierung inklusive einem dritten Partner also unmöglich wäre, ließ Meyer unbeantwortet. Aber er sagte, dass die Wahlprogramme von SPD und CDU mit dem der FDP mehr Gemeinsamkeiten aufwiesen, als man dies vom Grünen-Programm sagen könne. Das habe man auch schon vor der Wahl gesagt, und das gelte bis heute.

Berliner Zeitung/Paulus Ponizak FDP-Sondierer mit Drei- und Mehrtagebart: (von l.) Paul Fresdorf, Christoph Meyer und Sebastian Czaja.

So etwas Ähnliches hat Meyer auch tags zuvor gesagt, als sich die Liberalen mit der SPD trafen. Anschließend stellte sich Meyer vor die Mikrofone und machte deutlich, dass die FDP die sogenannte Deutschland-Koalition aus SPD, CDU und FDP klar bevorzugt.

Bei der Gelegenheit ließ Meyer auch erkennen, dass die Gespräche zur Koalitionsbildung im Bund keine Auswirkungen auf die Sondierungen in Berlin haben. Die Dynamik, mit der dort seit Tagen alle Zeichen auf eine rot-gelb-grüne Ampel gestellt werden, nehme man auf Landesebene natürlich zur Kenntnis. Man arbeite „nicht im luftleeren Raum“ und sei ohnehin im ständigen Austausch mit der Bundes-FDP, die Entscheidungen aber treffe man in Berlin alleine und unabhängig. Dennoch sagte der Berliner Fraktionschef Sebastian Czaja nach dem Gespräch mit den Grünen: „Das könnte der Beginn für einen Neustart sein.“ Könnte sein.

Auch CDU-Chef Kai Wegner hatte am Mittwoch zum wiederholten Male darauf hingewiesen, dass es mit SPD und FDP die größten inhaltlichen Schnittmengen gebe – eine klare Präferenz für die Deutschland-Koalition. Für eine Zusammenarbeit mit den Grünen fehle ihm dagegen die Fantasie. Zumindest in diesem Punkt seien sich Grüne und CDU vermutlich einig, so Wegner. Damit wären die vom ersten Tag an unwahrscheinlichen rot-schwarz-grünen (Kenia-Koalition) oder grün-schwarz-gelben (Jamaika-Koalition) Farbspiele endgültig vom Tisch.

Doch was sagt eigentlich die SPD, die Wahlsiegerin, die mit dem Wählerauftrag zur Regierungsbildung, die zu formellen Koalitionsverhandlungen einladen muss? Kam es am Mittwoch zu einer grün-schwarzen und am Donnerstag zu einer grün-gelben Sondierungspremiere, trafen sich die Sozialdemokraten nacheinander mit zwei alten Bekannten: den Linken und der CDU. Mit der Linkspartei hat die Berliner SPD 15 gemeinsame Jahre Regierungserfahrung gesammelt (2001 bis 2011 sowie 2016 bis jetzt), mit der CDU hat die SPD in den vergangenen Jahrzehnten zusammen in diversen Senaten regiert, zuletzt 2011 bis 2016 unter Führung von Klaus Wowereit beziehungsweise Michael Müller. Auch wenn die designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey an keiner dieser Regierungen beteiligt war, könnte man also wissen, was man an wem hat.

Entsprechend verhalten hatte Giffey am Mittwoch auf den Vorstoß der FDP Richtung Deutschland-Koalition reagiert. „Die FDP muss selber sehen, mit wem sie auslotet. Am Ende muss jeder seinen Weg finden“, sagte sie.

Tatsächlich aber geistert auch ein rot-schwarz-gelbes Gedankenspiel durch die Reihen der SPD. Vor allem die zahlenmäßig starken Parteilinken unterstellen ihrer Spitzen-Frau einen Hang zur Deutschland-Koalition und versuchen, sie stattdessen auf ein rot-grün-rotes Bündnis festzulegen.

Berliner Linke: „Wir sind nicht abhängig. Wir können auch in die Opposition“

Die Grünen wie auch die Linken stehen dafür seit Monaten bereit. Während die Grünen in den vergangenen Tagen Neuland betraten, ist es um die Linken in diesen farbenfrohen Tagen auffällig still geworden. Dabei ist Rot-Grün-Rot für die Linken sogar die einzige Option, schließlich will keine andere Partei mit ihnen koalieren – was auf Gegenseitigkeit beruht.

Die Linken haben in dem Reigen bisher drei Gespräche gehabt, zwei mit der SPD, eines mit den Grünen. Über Inhalte möchte Parteichefin Katina Schubert der Berliner Zeitung nichts verraten. „Freundlich, konstruktiv und sachorientiert“, habe man gesprochen. Jetzt hoffe sie, „dass wir bald möglichst in eine Dreier-Sondierung gehen werden, das gehört natürlich auch dazu“.

Gleichzeitig möchte Schubert den Eindruck vermeiden, die Linken seien abhängig vom Wohlwollen der SPD und der Grünen, wohingegen diese mehrere Optionen hätten. „Was heißt abhängig?“, fragt Schubert rhetorisch, die Partei sei nicht auf eine Regierungsbeteiligung angewiesen. „Wir können beides! Wir können auch eine starke Opposition sein.“