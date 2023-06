Links der Mitte wird vor allem die Union für den Höhenflug der AfD verantwortlich gemacht. Sie verschiebe den Diskurs nach rechts. Doch was sagen Forscher dazu?

Der Vorwurf ist nicht neu, doch er hat wieder Konjunktur. Wenn konservative Parteien die Positionen der AfD übernehmen, so heißt es, profitiere am Ende das „Original“: Sei es Migration, Gendersprache oder innere Sicherheit – wer bei Themen wie diesen rechts ausschere, der spiele den Rechtsradikalen in die Hände.

Mit dem Umfragehoch der AfD und ihrem Erfolg bei der Landratswahl im thüringischen Sonneberg ist der Vorwurf nun wieder lauter geworden. „Das Original gewinnt immer gegen die Kopie“, schrieb etwa der Berliner Grünen-Politiker Jian Omar auf Twitter. Die CDU unter ihrem Vorsitzenden Friedrich Merz verschiebe den politischen Diskurs nach rechts, und das, meint das Mitglied des Abgeordnetenhauses, habe die AfD gestärkt.



Die Frage ist nur: Stimmt das wirklich? Was sagen Forscher dazu?

„Das ist eine These, die ich selbst seit vielen Jahren vertrete“, sagt der Mainzer Politikwissenschaftler Kai Arzheimer der Berliner Zeitung. Arzheimer erforscht rechtsradikales und populistisches Wahlverhalten, er führt aus: Die Annahme, dass die Übernahme von AfD-Positionen dem „Original“ helfe, stütze sich „auf allgemeinere Theorien des Wahlverhaltens, die besagen, dass politische Themen oft bestimmten Parteien ‚gehören‘“.

Damit bezieht sich Arzheimer auf den Begriff der „Issue Ownership“, der in den 1990er-Jahren vom amerikanischen Politologen John Petrocik geprägt wurde. Folgt man diesem Gedanken, wäre etwa Klimaschutz das genuine Thema der Grünen, Arbeitnehmerrechte würden vor allem mit SPD und Linken assoziiert.



Wenn diese Themen durch andere Parteien oder die Berichterstattung „auf die politische Agenda gebracht beziehungsweise dort weiter nach oben geschoben werden“, so Arzheimer, nütze das vor allem den „Issue Ownern“, also denen, die mit ihnen verbunden werden. Und im Falle von Migration und Multikulturalismus sei das eben die AfD.

Erfolg der AfD: Sollte die CDU das Thema Migration meiden?

Doch bedeutet das, dass Parteien wie CDU und CSU einen großen Bogen um das Thema Migration machen sollten? Immerhin ist es nicht aus der Luft gegriffen: In den vergangenen Monaten riefen zahlreiche Kommunen um Hilfe bei der Versorgung und Unterbringung von Geflüchteten, unabhängig vom Parteibuch der Bürgermeister oder Landräte.

Auch ist die AfD, anders als die Grünen beim Klimaschutz, nicht die erste Partei, die das Thema Migration priorisiert. Das tat vor ihr bereits die CDU. Vielmehr hat sich die AfD in den vergangenen Jahren mit ihrem radikalen und populistischen Kurs in der Flüchtlingspolitik fortwährend profiliert: Während sich bestimmte Wählerschichten nicht mehr von der CDU vertreten fühlten, ist die AfD in eine Lücke vorgestoßen.

Trotzdem meint der Politikwissenschaftler Arzheimer: „Für die anderen Parteien wäre es tatsächlich eine sinnvolle Strategie, im Sinne einer Dethematisierung vor allem auf andere Themen zu setzen, bei denen sie – im Gegensatz zur AfD – selbst als kompetent wahrgenommen werden.“ Beispiele dafür seien Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz.

„Dass die Union durch restriktivere Forderungen zur Zuwanderung Stimmen von der AfD zurückgewinnen könnte, erscheint nicht sehr plausibel“, sagt Arzheimer. „Und die Regierung könnte den Streit mit den Kommunen um die Finanzierung der Unterbringung von Geflüchteten endlich abräumen.“

Profitiert die AfD von rechtem Diskurs? Das zeigen Studien

Tatsächlich haben sich in den vergangenen Jahren mehrere Forscherteams dieser Frage gewidmet. Eine der aktuellsten Studien ist die des Mannheimer Politologen Denis Cohen aus dem vergangenen Jahr, an der auch Wissenschaftler aus Wien und Oxford beteiligt waren. Dazu haben die Forscher Wahl- und Umfragedaten aus zwölf westeuropäischen Ländern gesammelt und ausgewertet. Die Daten reichten zurück bis in die 1970er-Jahre.



Auch haben Cohen und seine Kollegen den „politischen Kontext“ mit einbezogen. „Also beispielsweise, ob radikal rechte Parteien von etablierten politischen Kräften ausgegrenzt wurden und welche Rolle das Einwanderungs­thema im Wahlkampf spielte“, heißt es in einer Mitteilung zur Studie.

Das Ergebnis: Wenn gemäßigte Parteien – sei es aus dem mitte-linken oder mitte-rechten Lager – migrationskritische Positionen übernehmen, führe das in der Regel nicht zu einer Schwächung der radikalen Rechten. „Ganz im Gegenteil: Der Verlust von Wählerinnen und Wählern an den rechten Rand war besonders stark bei denjenigen Parteien ausgeprägt, die am stärksten auf rechts­radikale Kernthemen setzten.“



Doch es gibt mindestens eine Ausnahme von der Regel, auf die auch die Studie verweist: Dänemark. Dort hatten die Sozialdemokraten im Jahr 2019 die Wahl „mit einer einwanderungsskeptischen Politik“ gewonnen, während die Rechtspopulisten von der Dänischen Volkspartei „herbe Verluste“ einfuhren.

Auch ein Team um Rafaela Dancygier von der Universität Princeton kam im Jahr 2021 zu dem Schluss, dass es konservativen Parteien nicht hilft, radikal rechte Positionen zu übernehmen. Während sie zwar Wähler von Rechtspopulisten zurückgewinnen könnten, verlören sie zugleich eigene Anhänger an gemäßigtere Parteien. Die Forscher hatten für ihre Studie Daten zu AfD-Wählern untersucht.

Lieber AfD statt CDU? Es kann auch anders laufen

Wer sich in der AfD umhört, der weiß jedoch, dass die Partei durchaus nach Positionen sucht, die sie allein besetzen kann. Das schafft Aufmerksamkeit, es ermöglicht Abgrenzung. So sieht es auch der Erfurter Politikwissenschaftler André Brodocz. „Bei polarisierenden Themen wie Asylpolitik oder Klimaschutz heißt das für die Bürgerinnen und Bürger: Wenn sie der AfD-Position in diesen Fragen näher sind, gibt es keine andere Partei, die sie repräsentiert“, sagte Brodocz kürzlich dem Tagesspiegel. „Damit ist die Wahlentscheidung sehr einfach.“

Wie auch immer man es wendet: Es ist zu einfach, Erfolg oder Misserfolg von AfD und CDU allein auf Ton und Themensetzung zurückzuführen. Das hat erst kürzlich die Wiederholungswahl in Berlin gezeigt. Obwohl die CDU nach den Silvester-Krawallen die Vornamen der Tatverdächtigen erfahren wollte – und damit eine hitzige Debatte auslöste –, verbesserte sie ihr Ergebnis deutlich. Über die Gründe lässt sich trefflich spekulieren. Fest steht: Die AfD, von der man ein solches Manöver eher erwartet hätte, verzeichnete nur leichte Zugewinne.

Inflation und Feindbild: Der Höhenflug der AfD hat viele Gründe

Die Stimmung, von der die AfD profitiert, kann also nicht nur eine Ursache haben. So dürfte etwa auch die Verunsicherung durch Inflation und Rezession zum aktuellen Umfragehoch beitragen. „Soziale Gruppen, die vom wirtschaftlichen Niedergang bedroht sind, stimmen oft für rechte Parteien, die Stabilität, Recht und Ordnung versprechen“, schrieben Forscher des Kieler Instituts für Weltwirtschaft 2018 in einer Studie zu Finanzkrisen.

Heute tragen zu dieser Verunsicherung vor allem gestiegene Energiepreise bei – ein Haupttreiber für die Teuerung in Deutschland. Hinzu kommt die Debatte über das Heizungsgesetz der Ampelregierung, verbunden mit der Frage, welche Kosten auf die Bürger zukommen. Mittlerweile dürfte auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eingesehen haben, dass zu spät über Entlastungen gesprochen wurde.

Nicht zuletzt gibt eine Studie der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung einen Hinweis darauf, was außerdem zum aktuellen Höhenflug der AfD beitragen dürfte. Sie ergab auf Grundlage von Umfragen aus den Jahren 2019 und 2020: Mit 77 Prozent ihrer Anhänger lehnt keine Wählerschaft die Grünen so entschieden ab wie die der AfD. Dass die Grünen nun mitregieren, dürfte also zusätzlich zur Mobilisierung im radikal rechten Spektrum beitragen.

Derweil scheint auch CDU-Chef Merz den Frust über die Grünen nutzen zu wollen. Die Partei sei „dafür verantwortlich, dass diese Polarisierung um die Energiepolitik, um die Umweltpolitik in dieser Weise entstanden ist“, sagte Merz am Montag. Deswegen seien die Grünen „auf absehbare Zeit die Hauptgegner in dieser Bundesregierung“.



Von seinem Versprechen, dass er die AfD „halbieren“ wolle, hat sich der CDU-Chef mittlerweile distanziert. Was nachvollziehbar ist, liegt ihre Stammwählerschaft doch deutschlandweit je nach Schätzung bei 12 bis 15 Prozent. Und diese Wähler stimmen, unabhängig von aktuellen Debatten und Krisen, aus tiefer Überzeugung für die AfD.