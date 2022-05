Es wirkt ein bisschen wie eine verkehrte Welt in diesen Zeiten. Die beliebtesten Politiker sind aktuell gerade alle grün. Nicht Bundeskanzler Olaf Scholz liegt in den Umfragen vorne. Zufrieden sind die Deutschen zuallererst mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, gefolgt von Außenministerin Annalena Baerbock. Dann folgt Agrarminister Cem Özdemir. Scholz liegt auf dem siebten Platz, die meisten seiner Partei- und Ministerkollegen noch dahinter.

Kann es also sein, dass da etwas nicht geklappt hat? Eigentlich, so hatte Scholz nach dem Regierungswechsel doch angekündigt, stünden wir am Beginn eines sozialdemokratischen Jahrzehnts. Jetzt sieht es so aus, als ob wir stattdessen am Beginn eines grünen Zeitalters stehen.

Es gibt eine ganze Menge Erscheinungen gerade, die diese These stützen. Über die lange Sicht hat sich die grüne Partei immer weiterentwickelt, die Basis wurde größer, die Wählerschaft auch. Die Werte liegen mittlerweile stabil bei 20 Prozent. Die Grünen sind vielfach in der Regierung angekommen. Besonders die Ergebnisse bei den beiden jüngsten Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, wo sich die Partei jeweils stark verbessern konnte, geben Anlass zu dieser Überlegung: Die Grünen heben ab.

Gesellschaft und Parteien – alles grün?

Auch die Gesellschaft und die anderen Parteien wirken irgendwie durchgrünt. Die Themen von Windkraft, über Bio-Lebensmitteln bis hin zur Verkehrswende haben alle erreicht und scheinen mehrheitsfähig. Sogar Reizthemen wie ein Tempo-Limit werden gesetzt und wirken umsetzbar.

Aber ist die Gesellschaft wirklich bereit für mehr als Bio-Tomaten? Sind nicht die Beharrungskräfte immer noch riesig? Wie wird das weitergehen, wenn der Krieg in der Ukraine nicht mehr so frisch ist? Und was ist mit Verzicht?

Ob überhaupt von einem Jahrzehnt – ob grün, rot oder auch schwarz – geredet werden kann, ist natürlich in einer Zeit, in der sich alle drei Parteien dieser 20-Prozent-Marke annähern und die Wähler bei der Stimmabgabe schnell mal die Farbe wechseln, schwer zu sagen. Es gibt auch viele Unbekannte in einer solchen Rechnung. Was wäre, wenn eine Weltwirtschaftskrise käme zum Beispiel?

Die entscheidende Frage ist aber eine andere. Mit welchen Problemen werden wir in diesem Jahrzehnt ganz sicher konfrontiert sein und welche von den agierenden Parteien bietet genügend Kompetenz, sie zu lösen?

Es wird die Klimakrise sein. Das steht eigentlich fest. Es ist nur überdeckt durch den Krieg in der Ukraine und seinen Folgen. Beim Klima stellt sich allerdings die Kompetenzfrage schon gar nicht mehr. Da sind die Grünen klar verortet. Die anderen hecheln hinterher.

Eine andere Frage ist, welche Partei modern aufgestellt ist und damit auch der Zukunft zugewandt – gesellschaftlich und beim Digitalen. Auch da punkten die Grünen, vielleicht noch die Liberalen, wobei die schon wieder, männlich dominiert, Frauen abschrecken. Die Sozialdemokraten wirken dagegen bürokratisch und altbacken. Die Union noch viel schlimmer – selbst ihre jüngsten Protagonisten. Das wird sich spätestens beim nächsten Generationenwechsel in der Wählerschaft bemerkbar machen - wenn auch die Rentner mit dem liberalen Geist der 68er aufgewachsen sind.

Interessant wird es sein, zu beobachten, was die Grünen mit ihren Grundüberzeugungen anstellen, die jetzt in der Bedrohungssituation dem Pragmatismus geopfert werden. Die Rüstungsspirale widerspricht dem Grundpazifismus. Das Belauern Russlands dem Versöhnungsgedanken und der Vorstellung von einer Welt.

Robert Habeck und Annalena Baerbock klar und deutlich

Im Moment ist das kein Problem. Das liegt allerdings an den Protagonisten Robert Habeck und Annalena Baerbock, die glaubwürdig Notwendigkeiten kommunizieren können. Kann sich aber verändern. Seltsam wirkt es, dass in einer Partei, in der Debatte und Basisdemokratie zum Gründungsmythos zählen, gerade unglaublich wenig gestritten wird.

Der Krieg beschleunigt natürlich die Energiewende. Der Abschied von fossilen Brennstoffen und der Bequemlichkeit fällt im Moment leichter und spielt den Grünen in die Hände. Irgendwann werden die Grünen aber auch Farbe bekennen und ihr Handeln mit grüner Programmatik begründen müssen. Sonst bleibt am Ende nur Pragmatismus und sie werden austauschbar.

Zählt man all das zusammen, spricht schon einiges für ein grünes Jahrzehnt. Sicher ist das aber nicht.