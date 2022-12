Sorge um Weihnachtstage wegen Personalmangels in Kliniken Angesichts von fehlendem Personal in den Kliniken warnt die Berliner Krankenhausgesellschaft vor einer Zuspitzung der Lage während der Weihnachtstage. Die Si... dpa

Eine Pflegekraft geht auf einer Intensivstation über den Flur. Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Berlin -Angesichts von fehlendem Personal in den Kliniken warnt die Berliner Krankenhausgesellschaft vor einer Zuspitzung der Lage während der Weihnachtstage. Die Situation in den Berliner Krankenhäusern und vor allem den Kinderkliniken sei wegen des Personalmangels sehr angespannt, teilte die Krankenhausgesellschaft am Donnerstag mit. „Mit der erwarteten hohen Zahl an zusätzlichen RS-Infektionen und weiterhin einem hohen Krankenstand beim Krankenhauspersonal kann sich die Lage über die Weihnachtsfeiertage weiter zuspitzen.“