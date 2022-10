Sozialamt Neukölln schließt für zwei Wochen Das Sozialamt Neukölln schließt im November für zwei Wochen wegen Überlastung. „Es ist der absolute Notfall. Die Kolleginnen und Kollegen brauchen die Zeit, ... dpa

Berlin -Das Sozialamt Neukölln schließt im November für zwei Wochen wegen Überlastung. „Es ist der absolute Notfall. Die Kolleginnen und Kollegen brauchen die Zeit, um die Rückstände abzuarbeiten, weil wir völlig unterausgestattet sind im Sozialamt“, sagte der Sozialstadtrat des Bezirks, Falko Liecke (CDU), der RBB-„Abendschau“ am Donnerstag. „Die Not ist schon ziemlich groß. Wir haben bedingt durch die Ukraine-Flüchtlinge unheimlich große Berge an Rückstau, an nicht bearbeiteter Post, an Unterlagen, die nicht bearbeitet werden können derzeit“, sagte Liecke.