Potsdam - Mit Schwung und rotem Filzstift hat jemand „Die Uhr tickt“ auf ein Pappschild geschrieben. Das Schild lehnt neben Dutzenden anderen Protestplakaten zum Klimaschutz am Geländer der Langen Brücke in Potsdams Mitte. Eine Tram hält. Die Fahrgäste gucken. Und Lu Yen Roloff sagt, die Grünen seien ihr zu zahm.

Wirtschaft und Klima ohne Krise, die Wirtschaft umarmen, um zu regieren - für Roloff präsentiert sich die grüne Partei als Ökovariante der CDU. Das findet sie gefährlich. Lu Yen Roloff, 44 Jahre alt, will eine andere Geschichte erzählen. Die dreht sich darum, wie katastrophal es ist, nicht radikal genug zu handeln.

Roloff tritt als freie Kandidatin im Potsdamer Wahlkreis 61 an. Es ist ein besonderer Wahlkreis - wegen der ungewöhnlich großen sozialen Gegensätze innerhalb der Stadt Potsdam und auch, weil sehr viel ländliches Gebiet bis hin zur Stadt Ludwigsfelde dazu gehört. Aber auch wegen der bekannten Politiker, die sich im Kreis zur Wahl stellen.

Auf einer Liste mit Annalena Baerbock und Olaf Scholz

Auf der Liste für die Direktkandidaten steht der Name von Lu Yen Roloff neben der Bundesprominenz. Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin der Grünen, und Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, wollen hier ein Direktmandat erringen, Saskia Ludwig, früher Chefin der Landes-CDU und jetzt im Bundestag, und auch Linda Teuteberg, ehemals FDP-Generalsekretärin und Vorsitzende der Landes-FDP, ebenfalls im Bundestag.

Benjamin Pritzkuleit Lu Yen Roloff beim Wahlkampf am Bahnhof Michendorf.

Lu Yen Roloff findet sie alle schlimm, die einen mehr, die anderen weniger. Sie traut keiner etablierten Partei zu, dem Klimawandel – sie nennt ihn Klimakatastrophe - angemessen zu begegnen. Angesichts der Bedrohungslage für alles Leben auf dem Planeten durch menschengemachte Klimaerwärmung hat sie keine Geduld mehr. Roloff hat sich deshalb entschlossen, selbst für den Bundestag zu kandidieren. Auch wenn ihre Wahlchancen, wie sie selbst einräumt, nicht sehr groß sind. Sie sieht ihre Kandidatur eher als Baustein in einem großen Plan: Menschen anstupsen, Netzwerke bilden, Aufmerksamkeit erringen. Auf ihrem Weg könnte sie Annalena Baerbock durchaus ein paar Stimmen abnehmen.

Dass etwas nicht stimmt mit der parlamentarischen Demokratie, kann man auch an Roloff sehen. Die Lücke zwischen den Repräsentanten des Volkes im Bundestag, den Regierenden und den Regierten scheint größer zu werden. Es regt sich Protest gegen etabliertes politisches Handeln. Und dieser Unmut bringt Menschen auf den Plan wie Lu Yen Roloff - organisiert über das Netzwerk Brand New Bundestag. Eine Frau reich an Erfahrung in politischem Aktivismus und mit deutlichem Veränderungswillen.

Schlaftablette Olaf Scholz

Ihre politische Konkurrenz hält sie für inhaltlich schwach. Olaf Scholz zum Beispiel sei eine Schlaftablette. Sie könne ihm einfach nicht zuhören. Aber das sei wohl sein System. „Er sagt irgendwas, die Leute schlafen ein, weil sie ihm nicht zuhören können und dann kommt er damit durch“, sagt sie. So einen Kanzler will sie nicht.

Roloff würde den Bundestag um eine Farbe bereichern. Mit ihr käme die radikale Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion ins Parlament - jene Bewegung, die mit den Mitteln des zivilen Ungehorsams Regierungen zu Maßnahmen gegen das Massenaussterben von Tieren und Pflanzen sowie das mögliche Aussterben der Menschheit als Folge der Klimakrise zwingen will.

Wenn man mit ihr quer durch Potsdam läuft, trägt sie leichte Schuhe und weite Hosen, Rucksack und ein gelbes Pappschild. „Die CDU-Agrarlobby tötet uns“ steht darauf. Sie will es zum Klimacamp der „Fridays for Future“-Bewegung tragen. Auf dem Weg vom Schloss Charlottenhof, wo sie um die Ecke wohnt, über die Breite Straße, wo ihr eine Freundin ein Büro überlassen hat, bis zum Camp im Park Babelsberg redet sie in einem fort.

Sie hat etwas Unangepasstes. Damit würde sie dem Bundestag durchaus gut tun. „Vielleicht kann ich ein Kontrastmittel sein und zur Debatte beitragen“, sagt sie. Eine Frau als Reibungspunkt. Bestechend findet sie den Gedanken, jeder der 299 deutschen Wahlkreise würde einen parteiunabhängigen Kandidaten in den Bundestag entsenden. „Dann würde alles anders laufen“, sagt sie.

Lu Yen Roloff kommt aus Hamburg. Sie war Journalistin und hat für Greenpeace eine internationale Tausch- und Reparaturbewegung koordiniert. Für Extinction Rebellion gab sie alle Jobs auf und wurde Vollzeitaktivistin. Nach Potsdam ist sie für die Wahlkampagne gezogen. Sie findet, Kandidaten sollten dort wohnen, wo sie antreten. Potsdam wurde es, weil sie hier bereits vernetzt war und mit nur 50.000 Stimmen ein Direktmandat erringen könnte.

Die Kampagne wird von dem Berliner Start-up JoinPolitics unterstützt. Sie heißt „Einfach machen“. Lu Yen Roloff will Menschen in Aktion versetzen. Sie hält es für zu kurz gedacht, nur das eigene Konsumverhalten infrage zu stellen, um die Welt zu retten. Anstatt zu überlegen, worauf man alles verzichten kann, sollten die Menschen sich lieber zu kraftvollen Bewegungen zusammenschließen, um Politik und Wirtschaft zu beeinflussen, findet sie.

Dafür tourt sie seit Wochen durch den riesigen Wahlkreis. Angefangen hat sie in der Innenstadt, sie war in Babelsberg, Kleinmachnow, Ludwigsfelde, Michendorf. Vor allem auf den Straßen hat sie viel gelernt – zum Beispiel über Familien, die seit Jahren keine angemessen große Wohnung finden. „Dieser Wahlkreis hat so viel Potenzial, so viel Wohlstand und Schönheit, aber die soziale Schere ist auch besonders groß“, sagt sie. Manche Menschen, denen sie an ihrem Wahlstand im Plattenbauquartier begegnete, hätten keine Zähne mehr, sagt sie. Das hat sie erschreckt. Roloff ist für ein Grundrecht auf Wohnen.

Die geteilte Stadt

Bisher haben die Wähler solche Themen eher woanders verortet – und auch nicht bei den Grünen. Annalena Baerbock tritt in Potsdam zum Beispiel bereits zum dritten Mal an. Sie kam nie über neun Prozent, obwohl die Grünen sonst im Großstadtmilieu besonders erfolgreich sind. Aber Potsdam ist noch immer links, eine Stadt, die stets von der SPD regiert worden ist. Auch bei Bundestagswahlen siegte meist die SPD. Einmal aber, 2013, ging das Direktmandat ganz knapp an die CDU. Das Mandat holte sich die SPD 2017 zurück, verlor aber bei den Zweitstimmen gegen die CDU.

Seit Potsdam boomt, verschieben sich die Gewichte zu den Konservativen. Ob Olaf Scholz das wieder drehen kann, wird sich zeigen. Von außen wird Potsdam inzwischen als Stadt der Reichen wahrgenommen. Ein preußisches Sylt mit vielen Wirtschaftslenkern, deren Namen kaum jemand kennt, aber auch mit Prominenten wie Günther Jauch, Herbert Grönemeyer, Johannes B. Kerner, Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner oder Milliardären wie SAP-Mitgründer Hasso Plattner.

Sie prägen nach das Bild von Potsdam als kleine schöne Schwester von Berlin: nach außen glänzend als Stadt der Hohenzollern mit Welterbe-Park und Schlössern, dem hübschen Holländischen Viertel, klassizistischen Villen an der Glienicker Brücke. Dabei wird vergessen, dass die Stadt auch eine ganz andere Seite hat. Ein Drittel der Bevölkerung wohnt in Plattenbauvierteln aus DDR-Zeiten im Süden der Stadt. Die träge dahin fließende Havel teilt die Landeshauptstadt politisch und sozial.

Die wichtigste Verbindung zwischen dem reichen Norden und dem ärmeren Süden ist die Straßenbahn 93. Sie fährt am Hauptbahnhof vorbei und am Regierungssitz des Ministerpräsidenten. Irgendwann hält sie an einem kleinen Einkaufscenter, das genauso heißt wie der Kiez: Waldstadt.

Es klingt erst einmal gewagt, ein Plattenbauviertel so zu nennen. Denn die sind üblicherweise lichte Betonwüsten mit ein paar Bäumen und Spielplätzen. In Waldstadt aber stehen die alten Bäume so dicht, dass die Häuser dahinter verschwinden.

„Das Gebiet hier wurde zu DDR-Zeiten ausgezeichnet, weil es gelungen ist, beim Bau der Blocks viele alte Bäume zu erhalten“, erzählt Dirk Harder. Er beschäftigt sich beruflich mit den sozialen Probleme der Stadt und kennt all jene Ecken, die kaum jemand der jährlich etwa 20 Millionen Potsdam-Ausflügler besucht. Harder, 53, arbeitet bei der Arbeiterwohlfahrt, ist seit 30 Jahren in der Kinder- und Jugendarbeit tätig und war elf Jahre Chef des Stadtjugendrings.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Der Auskenner: Dirk Harder vor dem Jugendclub in Potsdam-Waldstadt, wo er als 18-Jähriger seine Karriere in der Kinder- und Jugendarbeit begann.



Wenn Harder durch den Kiez führt, sieht man hohe Bäume und Häuserblocks im Wald versteckt. Auch wenn es schön ist, wohnen hier nicht die Wohlhabenden. Harder erzählt vom Potsdamer Wohnungsmangel. „Wer aus der Innenstadt verdrängt wird, findet dort ganz sicher keinen bezahlbaren Wohnraum mehr.“ So manche landen dann in einer der sechs Plattenbausiedlungen. Viele wollen dann wenigstens in die Waldstadt. „Diese Viertel sind ein Garant dafür, dass das Leben hier auch für Menschen noch möglich ist, die nicht immer auf der Sonnenseite stehen.“

Harder kennt die Vorurteile gegen die „Platte“. Früher wurde die Bauten spöttisch Arbeiterschließfächer genannt. Viele Menschen, die heute dort wohnen, haben soziale Probleme. Und trotzdem haben manche kleine Blumenbeete neben den Hauseingängen angelegt und Trinkbecken für Vögel aufgestellt. Graffiti werden von den Wohnungsgesellschaften schnell entfernt. Überall sitzen an diesem Vormittag Leute auf den Bänken oder spazieren mit Kinderwagen umher. Die Atmosphäre wirkt entspannt.

Die meisten Plakate an den Laternen sind von der Linken, der SPD, der MLPD, der ÖDP. „Wenn man jeden Tag um sein Einkommen kämpfen muss und um den Wohnraum, wählt man meist eher links. Jedenfalls in Potsdam“, sagt Harder. „Ohne die Plattenbauviertel sähe das Wahlergebnis in Potsdam ganz anders aus.“

Das bestätigt ein Blick auf die Zahlen. Im Norden bei den Wohlhabenden siegte beim letzten Mal klar die CDU-Kandidatin, in Waldstadt war es der Kandidat der Linken. Bei den Zweitstimmen sind die Mehrheiten noch klarer: Im Norden kamen CDU und AfD auf knapp 40 Prozent. In diesem Kiez wählten fast 45 Prozent SPD und Linke. Die AfD kam zwar auf fast 20 Prozent, aber das überrascht weniger als die 12 Prozent für diese Partei im gutbürgerlichen Viertel.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Im Wohngebiet Schlaatz gibt es auch Wandbilder, die echte Kunst sind.

Der Spaziergang mit Harder führt dann in den Schlaatz, ein deutlich härterer Sozialkiez. Aber auch dort gibt es schöne Ecken. Direkt am Flüsschen Nuthe wurden auf die Plattenbauten zwei Loft-Etagen aufgesetzt. „Da bietet sich ein toller Blick auf die Natur“, sagt Harder. An den Blocks sind beeindruckende Wandbilder. Keine Schmiererei, sondern echte Kunst. Ein riesiges Baumhaus füllt eine ganze Wand. An einem alten Haus prangen wiederum große Drogen-Graffitis. Gleich daneben ein Unterstand, an dem sich abends die Trinker treffen. Das Harte und das Schöne haben sich hier verbunden.

Harder ist in armen Verhältnissen aufgewachsen. Seine Mutter musste von einer Invalidenrente leben. „Sie hat als Alleinerziehende mit 190 Ost-Mark zwei Kinder groß gekriegt.“ Oft habe es zum Essen nur Stulle mit Senf oder Zucker gegeben. „Heute leben 3500 Kinder in Hartz-IV-Bezug. Das ist eine unglaubliche Zahl für diese reiche Stadt. Nehmen wir an, eine Schule hat 350 Kinder, dann wären das zehn Schulen.“

Harder hält nicht viel vom äußeren Schein einer Stadt. Es gehe um ihren Charakter, sagt er. Eine Stadt sei dann liebenswert, wenn sie auch charakterlich schön sei. Das sei nur gegeben, wenn auch die Menschen an der Armutsgrenze an allen Lebensbereichen teilhaben könnten. „An der Übernahme der Verantwortung für die Ärmsten mache ich ‚das Schöne‘ einer Stadt fest“, sagt Harder und schaut in die strahlende Sonne. „Und da gibt es auch in Potsdam noch viel zu tun.“