Sozialsenatorin kritisiert Abstriche beim Bürgergeld Am Mittwochabend könnte es im Vermittlungsausschuss eine Einigung zum Bürgergeld geben. Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping hat an den Zugeständnissen an d... dpa

ARCHIV - Katja Kipping (Die Linke), Berliner Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, bei einer Presskonferenz im September 2022. Annette Riedl/dpa

Berlin -Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping hat Abstriche beim geplanten Bürgergeld deutlich kritisiert. „Das ist in allen Punkten eine Verschlechterung“, sagte die Linke-Politikerin am Mittwoch in der RBB-Welle radioeins zu den Absprachen für eine Einigung im Vermittlungsausschuss. „Die Union, die Truppe von Friedrich Merz, hat sich bei diesen Verhandlungen wirklich von ihrer sozial kältesten Seite gezeigt.“