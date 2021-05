Berlin - In der DDR wurden Suiziddaten erhoben, aber streng geheim gehalten. Nach der Wende galten diese Statistiken als verloren. Die Soziologin Ellen von den Driesch machte sich für ihre Doktorarbeit auf die Suche danach. In alten Kartons beim Bundesarchiv stieß sie auf vergilbte Tabellen mit Todesstatistiken. Sie wühlte weiter, bis sie immer mehr Akten fand. Sie hat das Material rekonstruiert, ausgewertete und in ihrem kürzlich erschienenen Buch „Unter Verschluss – Eine Geschichte des Suizids in der DDR 1952 – 1990“ erstmals veröffentlicht. Ein Gespräch über Mythen um Suizide und was uns die DDR-Statistiken heute lehren.

Frau von den Driesch, wie sind Sie darauf gekommen, sich mit den Selbstmorden in der DDR zu befassen?