Spanien: Regierungskrise wegen Sexualstrafrecht eskaliert Die spanische Regierungs-Koalition ist wegen eines neuen Sexualstrafrechts zerstritten. Die Sozialisten unter Ministerpräsident Sánchez wollen die Reform des... dpa

«Wir wollen keine Rückkehr zu einem patriarchalischen System, in dem man als Opfer gefragt wurde, ob man die Beine richtig geschlossen hatte»: Gleichstellungsministerin Irene Montero von Unidas Podemos. SS/dpa Marta Fernández Jara/EUROPA PRE

Madrid -Der Streit um das neue Sexualstrafrecht hat in Spanien endgültig einen Keil zwischen die Parteien der linken Regierungs-Koalition getrieben. Die Sozialistische Partei (PSOE) von Ministerpräsident Pedro Sánchez wird die neue Reform des erst vor fünf Monaten in Kraft getretenen umstrittenen „Nur Ja heißt Ja“-Gesetzes ohne Unterstützung des Juniorpartners Unidas Podemos (UP) einleiten.