Spannendes Rennen um Zukunftszentrum: Jury sucht Standort Eine neue Institution soll die Leistungen der deutschen Vereinigung würdigen. Vier Städte und ein Bewerberduo im Osten buhlen um die Millioneninvestition. Fü... dpa

ARCHIV - Ein so genannter Zukunftszug fährt in den Leipziger Hauptbahnhof ein. Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Berlin -Im Wettbewerb um den Standort des neuen Zukunftszentrums Deutsche Einheit und Europäische Transformation hat sich am Dienstag ein spannendes Rennen abgezeichnet. Eine Jury beriet mehrere Stunden über die fünf Bewerbungen aus Frankfurt (Oder), Halle, Eisenach, Jena sowie dem Duo Leipzig und Plauen. Ob noch am Dienstag eine Entscheidung fallen und bekannt würde, blieb zunächst unklar. Die Diskussion laufe, hieß es am Nachmittag aus Teilnehmerkreisen.