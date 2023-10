Die Lage im Kosovo spitzte sich in den vergangenen Tagen immer stärker zu. Nach kosovarischen Angaben war das serbische Militär „aus drei verschiedenen Richtungen“ vorgerückt. Das Vorrücken diene „einer möglichen militärischen Aggression gegen die Republik Kosovo“, hieß es in einer Presseerklärung der Regierung vom Samstag.



Zur gleichen Zeit befand sich AfD-Vorsitzender Tino Chrupalla in der serbischen Hauptstadt Belgrad – nach eigenen Angaben, um sich „tiefgreifend zu Meinungen und Möglichkeiten einer baldigen Konfliktlösung zu informieren“.

Chrupalla: Serbische Politiker für „Region Kosovo“ innerhalb Serbiens

Er habe mit verschiedenen serbischen Politikern und Ministern gesprochen, so Chrupalla in einem Facebook-Post vom Samstag. Und weiter: „In den Gesprächen wurde eine Lösung als tragfähig eingeschätzt, die eine Region Kosovo innerhalb der Republik Serbien beinhalten würde.“

Was bedeutet aber „eine Region Kosovo innerhalb der Republik Serbien“ anderes als eine serbische Einverleibung Kosovos? Auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur, ob er die Einschätzung der serbischen Politiker teile, erläuterte Chrupalla, dies sei die Sicht der Serben. Diese nehme man mit, mache ihnen aber keine Vorschläge.

Unter Beobachtern gilt es indes als ausgemacht, dass die AfD eher mit Serbien als mit dem Kosovo sympathisiert: Sowohl Serbiens Präsident Aleksandar Vučić als auch der AfD-Vorsitzende Chrupalla pflegen gute Beziehungen mit Russland und halten Distanz zur NATO. Der Kosovo hatte sich 1999 mit NATO-Hilfe von Serbien abgespalten und erklärte sich 2008 für unabhängig.

Serbien hält Kosovo für eine abtrünnige Provinz

Inzwischen erkennen 115 von 193 Staaten innerhalb der Vereinten Nationen den Kosovo als Staat an – doch Serbien gehört nicht dazu. Denn Belgrad betrachtet den Kosovo nicht als einen unabhängigen Staat, sondern als eine abtrünnige Provinz.



Im jugoslawischen Bürgerkrieg hatten serbische Truppen zuvor Kriegsverbrechen an Kosovo-Albanern verübt, die heute mit rund 88 Prozent der Gesamtbevölkerung von 1,8 Millionen Menschen im Kosovo die Mehrheit stellen. Vorwiegend im Norden Kosovos lebt aber auch eine serbische Minderheit von rund 100.000 Menschen.

Die Spannungen begannen sich zuletzt zu verschärfen, als am vergangenen Sonntag ein 30-köpfiger, schwer bewaffneter serbischer Kommandotrupp sich in der Ortschaft Banjska bei Mitrovica im Nordkosovo Kämpfe mit der kosovarischen Polizei lieferte. Dabei waren drei serbische Angreifer sowie ein kosovarischer Polizist getötet worden.

Der kosovo-serbische Spitzenpolitiker und Geschäftsmann Milan Radoičić bekannte sich zu diesem Überfall und behauptete, ihn ohne Unterstützung der serbischen Regierung ausgeführt zu haben. Eine Version der Ereignisse, die die kosovarische Regierung zurückweist. Nach den Ereignissen kündigte die NATO an, die von ihr geführte KFOR-Schutztruppe im Kosovo verstärken zu wollen.

Bundesregierung fordert Serbien zum Truppenabzug auf

Derzeit gilt allerdings die Lage im Kosovo als unübersichtlich. Am Samstag sagte Serbiens Präsident Aleksandar Vučić der britischen Financial Times, er werde den Befehl zum Rückzug serbischer Truppen geben, da eine Eskalation angesichts von Belgrads EU-Beitrittsambitionen „kontraproduktiv“ wäre. Reporter der Nachrichtenagentur AP wollen zudem serbische Militärfahrzeuge im Grenzgebiet gesehen haben, die in Richtung Zentralserbien abgefahren seien.

Die Bundesregierung hatte angesichts des offenbar verstärkten serbischen Truppenaufgebots vor einer Zunahme der dortigen Spannungen gewarnt. Zwischen Serbien und Kosovo dürfe es „keine weitere Eskalation“ geben, erklärte das Auswärtige Amt in Berlin am Samstag im Onlinedienst X, vormals Twitter. Es sei wichtig, dass Serbien „unverzüglich Truppen an der Grenze reduziert“. Das Auswärtige Amt stehe in intensivem Kontakt mit allen Seiten. „Der politische Prozess muss fortgesetzt werden“, hieß es. (mit dpa)