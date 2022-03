Berlin - Es wird ernst. Putins Krieg rückt verdammt nah, und es ist Zeit, sich ernsthaft mit den Folgen für das eigene Leben zu beschäftigen. Außer den Preissteigerungen und den entsetzlichen Bildern aus der Ukraine störte bisher nichts den gewohnten Komfort. Der Frühling kommt, die ukrainischen Kriegsvertriebenen werden mit herzerwärmender Willkommenskultur empfangen. Die Bundesampel lindert die Sprit- und Heizkostensteigerungen.

Aber mal ehrlich: Das erweist sich als Kleinkram, wenn man nur bedenkt, was aus dem Ende der russischen Gaslieferungen folgen würde. Wirtschaftsminister Robert Habeck sprach noch vor ein paar Tagen so, als könnte Deutschland selbst darüber entscheiden, wann über große Teile der Wirtschaft das Beil fällt. Seit Putin sein Gas in Rubel bezahlt haben will, ist klar: Wir haben es nicht allein in der Hand.

Bundesregierung und Industrie erarbeiten einen Notfallplan, der die Reihenfolge der Gasabschaltungen und Rationierungen vorsieht. Privathaushalte sind zwar zuletzt dran, aber wer noch immer glaubt, der Spritpreis an der Zapfsäule sei sein größtes Problem, müsste nun begreifen, dass das erst ein milder Anfang ist. Die Moral wird bis auf Weiteres in die Besenkammer geschickt: Habeck versuchte auf seiner Einkaufstour bei den arabischen Autokratien zu erklären, dass diese Handelspartner das kleinere Übel seien – im Vergleich zu Russland und vor allem zum drohenden Gas-Blackout.

In diesem Gas-Krieg geht es hart zu. Jetzt heißt es, sich mental und praktisch krisenfest zu machen. Erster Schritt: Die Krise als solche erkennen. Es steht mehr auf dem Spiel als die warme Stube. Der Bundeskanzler scheut sich, die Bevölkerung auf schwere Zeiten, auf mögliche Entbehrungen einzuschwören. Vielleicht ist es ja tatsächlich zu früh, Politik sollte keine unnötige Panik verbreiten. Aber eine Lagebeurteilung mit Handlungshinweisen wäre doch zu erwarten, wenigstens ein „Nehmen Sie es ernst“. Von Scholz kein Wort. Keine Rede zur Lage der Nation. Nur Talk bei Anne Will.

Dabei wird doch Tag für Tag klarer, dass der Krieg im Osten unseres Kontinents nicht so bald vorbei sein wird. Die Ukrainer, Männer und Frauen, verteidigen in diesen Tagen unsere Freiheit, unsere liberale Welt. Sie verdienen jede Solidarität. Putin und seine Helfer haben die Vorstellung zerschlagen, sie könnten Partner sein. Das gemeinsame Haus Europa liegt verschüttet unter den Trümmern von Mariupol. Die Komfortzone ist geschlossen.

Der Einzelne kann wenig tun, aber Millionen Einzelne sind viel. Auch ohne offiziellen Regierungsappell gilt: Sparen gegen Putin hilft. Die Gasheizung zu Hause ist seit dem 25. Februar um drei Grad abgesenkt. 18 Grad sind kein Problem, 16 wird probiert. Spritsparen geht nicht, ich habe vor 25 Jahren das Auto abgeschafft. Etwa ein Viertel aller Autofahrten dienen allein dem Vergnügen. Nichts gegen Spaß, aber jetzt geht es um noch viel mehr als Klimarettung. Tempo 100 beziehungsweise 30 in der Stadt ist keine Zumutung. Und lacht jetzt noch jemand über Lastenräder? Gut, wer eins hat, schlau, wer sich eins leiht und an der Tanke vorbei zum Supermarkt für den (teuren) Wochenendeinkauf fährt.

Sparen lohnt doppelt

Das alles wendet einen Gas-Notstand nicht ab. Aber wenn es nur hülfe, ein paar Wochen länger durchzuhalten und das Leerlaufen des Gastanks und der Öllager ein wenig hinauszuzögern! Millionen Haushalte könnten etwas bewirken. Die Vernünftigen sind die Mehrheit, das hat die Corona-Pandemie bewiesen.

Deutschland liegt in einer für den Getreideanbau günstigen Zone, Lebensmittel werden hierzulande wohl nicht knapp, aber richtig teuer. Deshalb: Es gab noch nie gute Gründe, so viel Essen wegzuwerfen wie bisher, und jetzt gibt es nicht mal mehr schlechte. Es gab schon immer gute Gründe, weniger Fleisch zu essen. Jetzt gibt es einen unabweisbaren. Putins Krieg bedroht die Weltgetreideversorgung. Sollen zu den Tausenden ukrainischen Kriegstoten Millionen Hungertote hinzukommen? Wer braucht derzeit Leuchtreklame?

Leider ist es immer so: Erst mit der Krise kommt der Ruck. Der bereits fühlbare Klimawandel reicht als Impuls nicht aus, damit Politik und Bürger reagieren. Jetzt wird Europa von Putin erpresst. Es geht nicht bloß um angeblich freiheitseinschränkende Corona-Maßnahmen, es geht tatsächlich um die freiheitliche Ordnung. Das geht uns etwas an. Jede und jeden. Demonstrieren ist wichtig. Aber ebenso wichtig ist jetzt im weitesten Sinn: Runter vom Gas.